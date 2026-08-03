Kristina Liutova gana Memphis en su debut en WTA

La rusa de 16 años conquistó el Clásico de Memphis tras remontar en la final y se convirtió en una de las campeonas más jóvenes del circuito

La tenista rusa Kristina Liutova, de apenas 16 años, logró un histórico triunfo al conquistar el Clásico de Memphis, en Estados Unidos, durante su primera participación en un torneo del circuito WTA.

Liutova protagonizó una remontada en la final frente a la checa Darja Vidmanova, a quien derrotó por 1-6, 6-1 y 6-3 en poco más de dos horas de juego para quedarse con el primer título de su carrera profesional.

Escala más de cien lugares en el ranking

La rusa, ubicada en el puesto 229 del ranking mundial de la WTA, tendrá un importante ascenso tras su victoria y aparecerá cerca de la posición 126 en la próxima actualización de la clasificación.

Durante el encuentro definitivo, Liutova tuvo dificultades para cerrar el partido, ya que desperdició tres oportunidades de campeonato cuando sacaba con ventaja de 5-2. Sin embargo, logró definir en su cuarta oportunidad, esta vez con el servicio de su rival.

Camino destacado hacia el campeonato

La joven tenista inició su recorrido desde la fase de clasificación y superó a rivales de alto nivel para llegar al título. Entre sus triunfos más importantes se encuentran las victorias ante su compatriota Ekaterina Alexandrova, número 19 del mundo, además de la estadounidense Caty McNally y la australiana Maya Joint, ambas dentro del Top 100.

Con este resultado, Liutova se convirtió en la primera jugadora de 16 años o menos en ganar un título WTA desde que la estadounidense Coco Gauff lo consiguió en Linz en 2019.

Un debut histórico en el circuito

La rusa también se convirtió en la primera tenista en conquistar un torneo WTA en su debut desde Maria Timofeeva, jugadora rusa nacionalizada uzbeka, quien logró esa hazaña en Budapest en 2023.

Antes de su consagración en Memphis, Liutova había tenido una temporada destacada en el circuito ITF, donde ganó los torneos de Las Vegas, Indian Harbour Beach y Sumter, competencias que funcionan como plataforma de desarrollo antes del máximo nivel del tenis profesional.