Knicks vencen a Nets por 15.ª vez en el duelo de Nueva York

La última victoria de Brooklyn en el duelo neoyorquino fue el 28 de enero de 2023, poco antes de las salidas de Kevin Durant y Kyrie Irving

Los Knicks de Nueva York remontaron en el último cuarto y vencieron 103-90 a los Nets de Brooklyn el lunes 2 de noviembre en el Madison Square Garden. Landry Shamet salió de la banca para anotar 22 puntos, su mejor registro de la temporada, en la 15.ª victoria consecutiva de los Knicks frente a su rival de ciudad.

Tres triples cambian el rumbo del partido

Nueva York llegó al descanso con ventaja de 51-44, pero Brooklyn anotó 35 puntos en el tercer periodo y se adelantó 79-75. Josh Hart abrió el último cuarto con un triple y OG Anunoby encestó otros dos consecutivos para devolverles la ventaja a los locales, que ya no volvieron a quedar abajo en el marcador.

Jordan Clarkson amplió la diferencia a diez puntos con otro triple y Andre Drummond firmó la canasta del 100-84. Los Knicks hilvanaron un parcial de 25-5 en ese tramo y limitaron a Brooklyn a 11 puntos en todo el último cuarto.

Shamet lidera la anotación y Towns domina los rebotes

Además de los 22 puntos de Shamet, Jalen Brunson aportó 19 y Anunoby terminó con 18, nueve de ellos en el último periodo. Karl-Anthony Towns capturó 16 rebotes y anotó sus 11 puntos en la segunda mitad.

Julius Randle encabezó a los Nets con 21 puntos y 11 rebotes frente a su exequipo. Michael Porter Jr. añadió 18 unidades y Nolan Traoré, 17. Brooklyn quedó con marca de 1-6 tras haber conseguido su único triunfo de la campaña un día antes, en Indiana. Nueva York mejoró a 3-4 con su tercera victoria en cuatro partidos.

La última victoria de Brooklyn en el duelo neoyorquino fue el 28 de enero de 2023, poco antes de las salidas de Kevin Durant y Kyrie Irving. En la etapa de ambos jugadores, los Nets llegaron a encadenar nueve triunfos frente a los Knicks.