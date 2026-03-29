Kimi Antonelli 'vuela' en Suzuka y Checo termina 17

Con este triunfo, Andrea Kimi Antonelli se puso como primero del Mundial de Pilotos, siendo el más joven en la historia de la competición en liderarlo

Con todo y el siempre complejo horario en México para el Gran Premio de Japón, la desvelada valió la pena para los fans de la Fórmula 1, que vieron la mejor carrera hasta ahora en la temporada 2026, que tuvo como vencedor a Andrea Kimi Antonelli como ganador de la carrera.

El inicio de la carrera tuvo un marcado dominio por parte de los dos autos de Mercedes, que durante las primeras 15 vueltas solo compitieron con Oscar Piastri, quien tuvo su mejor actuación hasta el momento.

Fue hasta que llegó un safety car provocado por un mal intento de rebase de Oliver Bearman que la fortuna jugó para que el italiano pudiera ponerse como líder y prácticamente ya no soltó la cima. Aunque el piloto de Haas salió lastimado del auto, la FIA confirmó que el golpe no era de gravedad.

Contrario a Kimi, su compañero, George Russell, tuvo problemas para avanzar entre el tráfico e incluso terminó siendo superado por los dos Ferrari, que siguen demostrando que son autos competitivos, particularmente con Leclerc, que logró colarse al podio en el tercer puesto.

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Tal como ha sido en toda la temporada, el Cadillac tiene un ritmo lento en comparación con el resto de autos de la parrilla; sin embargo, ambos lograron terminar la competencia, algo clave en un equipo que está dando sus primeros giros en la máxima categoría.

El mexicano terminó en el lugar 17 y continúa sumando kilómetros; ahora, todo el conocimiento adquirido durante estas primeras carreras será clave para desarrollar mejoras para el auto durante estas semanas que no habrá carreras, recordando que los GPs de Baréin y Arabia Saudita fueron cancelados por el conflicto en Medio Oriente.

Otro récord de Kimi

Con este triunfo, Andrea Kimi Antonelli se puso como primero del Mundial de Pilotos, siendo el más joven en la historia de la competición en liderarlo, con 72 unidades, mientras que Russell tiene 63 puntos.

Por otro lado, Mercedes alcanzó los 135 puntos en el Mundial de Constructores, por 90 de Ferrari, su más cercano perseguidor.

Será hasta el 3 de mayo con el GP de Miami que regrese la acción al "Gran Circo"