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Kimi Antonelli triunfa en el Gran Premio de Austin

Por: Diana Valeria Leyva

25 Octubre 2026, 16:43

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El piloto de Mercedes conquistó el Gran Premio de Estados Unidos tras salir desde la pole y quedó a un paso de coronarse en México.

Kimi Antonelli triunfa en el Gran Premio de Austin

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, conquistó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Antonelli, de 20 años, arrancó desde la pole position y consiguió su novena victoria del año al cruzar la meta por delante del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quienes completaron el podio.

Antonelli podría coronarse en México como 

El resultado, sin embargo, no le permitió coronarse matemáticamente, por lo que deberá esperar al Gran Premio de México, programado para el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El joven piloto llegó a Austin con posibilidades de asegurar el título, pero necesitaba ganar la carrera y que sus principales rivales, George Russell y Lewis Hamilton, terminaran fuera de determinadas posiciones.

Resultados del Gran Premio de Austin 2026 🏎️

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, conquistó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio.

Pos.PilotoEscuderíaPuntos
1Kimi AntonelliMercedes25
2Charles LeclercFerrari18
3Max VerstappenRed Bull15
4Lewis HamiltonFerrari12
5Lando NorrisMcLaren10
6Isack HadjarRed Bull8
7Oscar PiastriMcLaren6
8George RussellMercedes4
9Liam LawsonRacing Bulls2
10Pierre GaslyAlpine1
11Nico HülkenbergAudi0
12Arvid LindbladRacing Bulls0
13Gabriel BortoletoAudi0
14Esteban OconHaas0
15Lance StrollAston Martin0
16Fernando AlonsoAston Martin0
17Alexander AlbonWilliams0
18Carlos SainzWilliams0
19Sergio PérezCadillac0
AbandonoValtteri BottasCadillac0
AbandonoFranco ColapintoAlpine0
AbandonoOliver BearmanHaas0

Antonelli lidera la clasificación con 365 puntos, con una ventaja de 123 unidades sobre Russell y de 124 respecto a Hamilton.

El italiano podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el tercer piloto italiano en conquistar el campeonato mundial. Para lograrlo en México, deberá terminar entre los nueve primeros o beneficiarse de que sus rivales directos no ganen la carrera, según los escenarios planteados para la siguiente fecha.

Checo Pérez termina en el puesto 19° en Gran Premio de Austin

La carrera no fue favorable para los pilotos hispanohablantes. El español Fernando Alonso, de Aston Martin, terminó en la posición 16, mientras que su compatriota Carlos Sainz, de Williams, concluyó en el puesto 18.

El mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, finalizó decimonoveno, mientras que el argentino Franco Colapinto, de Alpine, tuvo que abandonar la competencia.

Con el campeonato todavía sin definirse, la atención se traslada ahora al Gran Premio de México, donde Antonelli tendrá una nueva oportunidad de asegurar el título mundial.

 

 

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