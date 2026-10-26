Kimi Antonelli triunfa en el Gran Premio de Austin

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, conquistó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Antonelli, de 20 años, arrancó desde la pole position y consiguió su novena victoria del año al cruzar la meta por delante del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quienes completaron el podio.

KIMI ANTONELLI WINS THE UNITED STATES GRAND PRIX! 🏆✨ It's a dominant drive from the Drivers' Championship leader 💪 #F1 #USGP https://t.co/wmf8wWVa0J — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Antonelli podría coronarse en México como

El resultado, sin embargo, no le permitió coronarse matemáticamente, por lo que deberá esperar al Gran Premio de México, programado para el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El joven piloto llegó a Austin con posibilidades de asegurar el título, pero necesitaba ganar la carrera y que sus principales rivales, George Russell y Lewis Hamilton, terminaran fuera de determinadas posiciones.

Resultados del Gran Premio de Austin 2026 🏎️

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, conquistó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio.

Pos. Piloto Escudería Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 25 2 Charles Leclerc Ferrari 18 3 Max Verstappen Red Bull 15 4 Lewis Hamilton Ferrari 12 5 Lando Norris McLaren 10 6 Isack Hadjar Red Bull 8 7 Oscar Piastri McLaren 6 8 George Russell Mercedes 4 9 Liam Lawson Racing Bulls 2 10 Pierre Gasly Alpine 1 11 Nico Hülkenberg Audi 0 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 0 13 Gabriel Bortoleto Audi 0 14 Esteban Ocon Haas 0 15 Lance Stroll Aston Martin 0 16 Fernando Alonso Aston Martin 0 17 Alexander Albon Williams 0 18 Carlos Sainz Williams 0 19 Sergio Pérez Cadillac 0 Abandono Valtteri Bottas Cadillac 0 Abandono Franco Colapinto Alpine 0 Abandono Oliver Bearman Haas 0

Antonelli lidera la clasificación con 365 puntos, con una ventaja de 123 unidades sobre Russell y de 124 respecto a Hamilton.

El italiano podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el tercer piloto italiano en conquistar el campeonato mundial. Para lograrlo en México, deberá terminar entre los nueve primeros o beneficiarse de que sus rivales directos no ganen la carrera, según los escenarios planteados para la siguiente fecha.

Checo Pérez termina en el puesto 19° en Gran Premio de Austin

La carrera no fue favorable para los pilotos hispanohablantes. El español Fernando Alonso, de Aston Martin, terminó en la posición 16, mientras que su compatriota Carlos Sainz, de Williams, concluyó en el puesto 18.

El mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, finalizó decimonoveno, mientras que el argentino Franco Colapinto, de Alpine, tuvo que abandonar la competencia.

Con el campeonato todavía sin definirse, la atención se traslada ahora al Gran Premio de México, donde Antonelli tendrá una nueva oportunidad de asegurar el título mundial.