Kimi Antonelli consigue séptima victoria en Gran Premio de Italia

Kimi Antonelli arrasó este domingo al conquistar el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1 tras protagonizar una fuerte remontada.

El piloto italiano se encontraba en la 19.ª posición tras recibir una penalización por cambio de motor. Luego de completar su hazaña con un tiempo de 1:51:15 por delante de su compañero de equipo George Russell y el cuatro veces campeón Max Verstappen, se mostró emocionado por lo logrado este domingo.

"Gracias por el apoyo", declaró Antonelli.

Aseguró que estos resultados se deben a la colaboración con su equipo, debido a que salió a la carrera en un lugar poco privilegiado.

"La verdad es que hemos hecho un trabajo sensacional. Después de la segunda salida sabía que tenía una oportunidad. Y creí en ella. "Sin el equipo jamás lo hubiese logrado. Aún quedan un par de carreras, pero este día lo voy a festejar como se debe. Porque no fue fácil, fue una victoria realmente complicada", explicó.

Antonelli, de 20 años, consigue su séptimo Gran Premio de la temporada en casa, con el que acumula un total de 267 puntos, seguido de su compañero de equipo George Russell, a quien aventaja con 61 puntos.

Mientras que en el campeonato de constructores, es su propia escudería de Mercedes la que va a la cabeza con 468 puntos, seguida de Ferrari y McLaren.

Checo Pérez llega en 18.º lugar en Gran Premio

Por su parte, el mexicano Sergio "Checo" Pérez reconoció que tuvo una carrera complicada en el Gran Premio de Italia, donde finalizó en la 18.ª posición con Cadillac, debido principalmente a la falta de velocidad en las rectas.

“Fue una carrera difícil para nosotros. Perdíamos mucho tiempo en las rectas, lo que hacía realmente difícil luchar con los coches que nos rodeaban”, declaró el piloto tapatío tras la carrera en el circuito de Monza.

Pérez explicó que el rendimiento de su monoplaza en las curvas era más competitivo, pero la diferencia de velocidad en las rectas le impidió pelear por mejores posiciones.

El mexicano adelantó que Cadillac recibirá nuevas piezas que podrían mejorar su desempeño en las rectas, además de la llegada del próximo motor Ferrari.