Kimi Antonelli conquista Gran Premio de España 2026

Después de 45 años, la Fórmula 1 volvió a las calles de Madrid, para que el piloto italiano Kimi Antonelli conquistara el Gran Premio de España.

El piloto de Mercedes consiguió su segunda victoria consecutiva, después de imponerse la semana pasada en el Gran Premio de Italia, donde remontó para llevarse el triunfo en su carrera de casa.

Antonelli partió desde la segunda posición en el nuevo circuito de Madring, mientras Norris arrancó desde la pole position. Sin embargo, el británico perdió el liderato tras no ingresar a pits cuando se desplegó un coche de seguridad virtual.

Max Verstappen, de Red Bull, aprovechó los problemas de Norris y finalizó en la segunda posición, mientras que el piloto de McLaren completó el podio en tercer lugar.

Con esta victoria, Antonelli suma 292 puntos para el Campeonato de Pilotos de 2026, seguido de su compañero de equipo George Russell con 211.

Kimi Antonelli - 292 puntos George Russell - 211 puntos Lewis Hamilton - 191 puntos Lando Norris - 186 puntos Charles Leclerc - 167 puntos Max Verstappen - 145 puntos Oscar Piastri - 120 puntos Isack Hadjar - 71 puntos Liam Lawson - 59 puntos Pierre Gasly - 41 puntos Arvid Lindblad - 31 puntos Franco Colapinto - 27 puntos Oliver Bearman - 18 puntos Gabriel Bortoleto - 10 puntos Nico Hülkenberg - 7 puntos Carlos Sainz - 6 puntos Alexander Albon - 5 puntos Esteban Ocon - 3 puntos Fernando Alonso - 3 puntos Yuki Tsunoda - 1 punto Lance Stroll - 0 puntos Valtteri Bottas - 0 puntos Sergio Pérez - 0 puntos

De nueva cuenta, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez tuvo que abandonar la carrera por problemas con su monoplaza de Cadillac.

Por parte del campeonato de constructores, Mercedes continúa liderando con 503 puntos, seguido de Ferrari con 358 tantos y McLaren con 306 puntos.

F1 vuelve a Madrid tras 45 años

El Gran Premio de España regresó a la región de Madrid por primera vez en 45 años.

La última carrera disputada en la capital española se celebró en 1981, en el circuito del Jarama, ubicado en las afueras de Madrid.

El nuevo trazado Madring marcó así el regreso de la Fórmula 1 a la capital, con Antonelli como ganador de la primera edición del Gran Premio en esta nueva sede