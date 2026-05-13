Khamzat Chimaev subirá a peso semipesado tras derrota

Uno de los principales motivos detrás del cambio serían los complicados procesos de corte de peso que Chimaev enfrentó en los últimos años

Khamzat Chimaev está listo para comenzar una nueva etapa dentro de UFC, luego de perder el campeonato de peso medio ante Sean Strickland en UFC 328, el peleador checheno confirmó su intención de abandonar las 185 libras para competir en la división semipesada.

La decisión fue revelada por Dana White, presidente de UFC, quien aseguró que el propio Chimaev le comunicó su deseo de cambiar de categoría apenas terminó el combate del pasado fin de semana.

“Literalmente se acercó a mí después de la pelea y me dijo: ‘Quiero subir de división. Ya no quiero pelear en esta categoría’”, declaró White sobre la conversación que sostuvo con el peleador tras UFC 328.

El movimiento representa uno de los cambios más importantes en la carrera del peleador, considerado durante años como una de las figuras más dominantes y mediáticas de la empresa.

Los cortes de peso habrían influido en la decisión

De acuerdo con reportes cercanos al entorno de UFC, uno de los principales motivos detrás del cambio serían los complicados procesos de corte de peso que Chimaev enfrentó en los últimos años para mantenerse dentro de las 185 libras.

Versiones surgidas tras UFC 328 señalan que el peleador habría tenido que bajar cerca de 50 libras durante su preparación para enfrentar a Sean Strickland, situación que presuntamente impactó en su rendimiento físico.

Durante varios momentos del combate se observó a Chimaev con desgaste físico y menor intensidad en comparación con otras actuaciones dentro del octágono, algo que alimentó las dudas sobre si el peso medio seguía siendo la categoría adecuada para él.

El propio Dana White reconoció que el recorte de peso pudo haber afectado al peleador.

“Creo que tuvo un corte de peso muy complicado”, comentó el dirigente de UFC tras el evento.

White también calificó como “emocionante” la posible llegada del checheno a las 205 libras debido al estilo agresivo y dominante que ha mostrado desde su debut en la empresa.

Semipesado sería la tercera división de Chimaev en UFC

La división semipesada marcaría un nuevo reto en la trayectoria del peleador, ya que sería la tercera categoría en la que competiría dentro de UFC.

Desde su llegada a la empresa, Chimaev peleó simultáneamente en las 170 libras y 185 libras, donde rápidamente llamó la atención por sus victorias dominantes y finalizaciones contundentes.

En la división welter acumuló una racha positiva de 3 victorias, ante Rhys McKee, Li Jinliang y Gilbert Burns.

Posteriormente, dio el salto al peso medio, división en la que consiguió posicionarse entre los mejores peleadores del mundo tras conseguir una racha de 5 victorias en la división y conseguir el campeonato ante el peleador sudafricano Dricus Du Plessis y, eventualmente, defender el mismo campeonato ante Sean Strickland.

Ahora, el checheno buscaría abrirse camino en las 205 libras, una categoría que actualmente cuenta con algunos de los peleadores más físicos y poderosos de UFC.

UFC ya analiza posibles rivales para Chimaev

Aunque UFC todavía no ha confirmado quién será el primer rival de Chimaev en semipesado, el anuncio ya comenzó a generar expectativa entre aficionados y analistas de artes marciales mixtas.

La combinación de lucha, presión y poder físico del peleador podría convertirlo rápidamente en un contendiente peligroso dentro de la división.

Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre si el cambio será inmediato, ya que el propio Chimaev dejó abierta la posibilidad de buscar una revancha contra Sean Strickland tras la cerrada derrota sufrida en UFC 328.

Por ahora, todo apunta a que UFC prepara una nueva etapa para una de las figuras más explosivas y seguidas de la compañía.