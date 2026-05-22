Keylor Navas salva a Pumas y deja abierta la final ante Cruz Azul

El arquero costarricense fue la gran figura del encuentro con múltiples atajadas que mantuvieron el 0-0 en la ida de la final del Clausura 2026

El guardameta costarricense Keylor Navas brilló este jueves como en sus mejores tiempos en el Real Madrid para darle a Pumas un empate 0-0 ante Cruz Azul en el partido de ida de la final del Clausura 2026.

A sus 39 años, el tres veces mundialista mostró un extraordinario nivel bajo los tres postes y se convirtió en la gran figura del encuentro al contener los constantes ataques celestes durante los primeros 90 minutos de la serie por el campeonato.

Navas frustró el dominio celeste

En el Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto dirigido por Joel Huiqui fue ampliamente superior durante la primera mitad, aunque se encontró con una versión inspirada del arquero "tico".

El exmeta del Real Madrid recordó sus mejores noches europeas y salvó en al menos tres ocasiones claras a los universitarios, que fueron superados por momentos por el ataque cementero.

Charly Rodríguez, quien busca convencer a Javier Aguirre para ganarse un lugar rumbo al próximo Mundial, fue uno de los jugadores más insistentes de Cruz Azul, generando peligro constante por las bandas, aunque sin fortuna frente al arco.

Pumas resistió y casi golpea al final

Para la segunda mitad, el equipo dirigido por Efraín Juárez intentó adelantar líneas y presionar la salida rival, aunque rápidamente volvió a sufrir ante el dominio cementero.

En el minuto 49, Rodríguez estrelló un disparo en el poste, mientras que al 55 el argentino Agustín Palavecino probó desde larga distancia, encontrándose nuevamente con las manos salvadoras de Navas.

El técnico universitario apostó por mantener el empate y definir la serie en casa, una estrategia arriesgada ante el poder ofensivo de Cruz Azul, pero que terminó funcionando gracias a la falta de contundencia de los locales.

La frustración comenzó a crecer entre los aficionados celestes, quienes incluso entonaron el grito homofóbico prohibido por la FIFA, situación que el árbitro decidió no sancionar.

Morales estuvo cerca del gol del triunfo

Con el paso de los minutos, el desgaste físico comenzó a notarse en los delanteros de Cruz Azul, permitiendo que Pumas encontrara espacios al contragolpe.

La primera llegada clara de los universitarios ocurrió al minuto 62, cuando Uriel Antuna desbordó por la banda derecha y quedó frente al colombiano Kevin Mier, quien evitó el tanto auriazul.

Más adelante, Huiqui mandó al campo al uruguayo Gabriel Fernández en sustitución del nigeriano Christian Ebere, aunque el movimiento no cambió el rumbo ofensivo del encuentro.

La oportunidad más peligrosa para Pumas llegó al minuto 89, cuando el paraguayo Robert Morales sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste.

Con el empate sin goles, la final se definirá este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas buscará aprovechar la localía para conquistar el título ante Cruz Azul.