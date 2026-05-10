Keylor Navas comparte mensaje religioso previo partido vs América

La publicación rápidamente llamó la atención entre aficionados universitarios y seguidores de la Liga MX debido a la relevancia del encuentro que se disputará.

Keylor Navas generó conversación en redes sociales luego de compartir un mensaje religioso en sus historias de Instagram, publicación que apareció a pocas horas del duelo entre Pumas y América por el pase a las semifinales del Clausura 2026.

El arquero costarricense publicó una reflexión enfocada en la fe y el agradecimiento, donde escribió frases como “Tu luz echa fuera las tinieblas” y “quiero enfocarme en quién eres y agradecerte por todo lo que me has ayudado a superar”.

La publicación rápidamente llamó la atención entre aficionados universitarios y seguidores de la Liga MX debido a la relevancia del encuentro que disputarán Pumas y América este fin de semana en Ciudad Universitaria.

Así llegan Pumas y América a la vuelta de cuartos

La serie entre universitarios y azulcremas quedó abierta después del empate 3-3 registrado en el partido de ida, uno de los encuentros más intensos de la Liguilla hasta el momento. Pumas llegó a tener ventaja en el marcador, aunque América reaccionó en la segunda mitad para evitar la derrota.

El conjunto auriazul terminó el Clausura 2026 como líder general del torneo, situación que le permite avanzar con cualquier empate en el marcador global. América, en cambio, necesita ganar para mantenerse con vida en la competencia.

Durante el torneo, Keylor Navas se convirtió en una de las principales figuras de Pumas gracias a sus actuaciones bajo el arco y a las intervenciones que ayudaron al equipo a mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

Keylor Navas ya había calentado el Clásico Capitalino

En semanas recientes, el guardameta costarricense también había protagonizado declaraciones relacionadas con América, incluyendo una entrevista retomada por medios deportivos donde reconoció que años atrás le hubiera gustado jugar con el conjunto azulcrema.

Además, previo al partido de vuelta, el arquero pidió mantener la calma y mostró respeto hacia el rival, asegurando que la eliminatoria todavía seguía completamente abierta pese al empate conseguido en la ida.

El equipo dirigido por Efraín Juárez intentará aprovechar la localía y el liderato general para regresar a una semifinal de Liga MX, mientras que América busca mantener viva su aspiración de pelear nuevamente por el campeonato.