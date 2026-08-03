Kevin Owens vuelve a WWE tras 17 meses y gana en SummerSlam

La última lucha de Kevin Owens había ocurrido el 1 de marzo de 2025, cuando derrotó a Sami Zayn en un combate no sancionado durante Elimination Chamber

Kevin Owens regresó a los cuadriláteros de WWE después de permanecer 17 meses sin competir y lo hizo directamente en la escena estelar, al ganar una lucha de cuatro participantes durante la segunda noche de SummerSlam 2026.

El canadiense apareció de manera sorpresiva en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, donde fue incorporado al combate entre Sami Zayn, Finn Bálor y Gunther para determinar al próximo retador por el Campeonato Indiscutido de WWE.

Owens no solamente disputó su primera lucha desde marzo de 2025, sino que consiguió la victoria después de aplicar su tradicional Stunner sobre Sami Zayn. El resultado le concedió una oportunidad titular contra CM Punk, aunque todavía no se ha anunciado cuándo se celebrará el enfrentamiento.

Una sorpresa que modificó el combate

La lucha estaba programada originalmente como un mano a mano entre Zayn y Bálor, pero el gerente general de SmackDown, Nick Aldis, apareció antes del campanazo inicial para anunciar modificaciones.

Primero incorporó a Gunther y convirtió el encuentro en una triple amenaza. Minutos después presentó a Owens como el cuarto participante, provocando una fuerte reacción entre los aficionados.

Sami Zayn también se mostró sorprendido por la aparición de su amigo y antiguo rival. Ambos compartieron un abrazo antes de iniciar las acciones, pero posteriormente se enfrentaron en un combate rápido e intenso que duró alrededor de ocho minutos y medio.

Durante el cierre, Owens resistió una Blue Thunder Bomb de Zayn y respondió con una superpatada. Después conectó el Stunner para conseguir la cuenta de tres y convertirse en retador número uno al campeonato de CM Punk.

El desempeño del canadiense permitió observarlo ejecutando varios de sus movimientos habituales, recibiendo impactos y desplazándose con normalidad, sin que se reportara alguna complicación inmediata relacionada con su cuello.

Una lesión que puso en riesgo su carrera

La última lucha de Kevin Owens había ocurrido el 1 de marzo de 2025, cuando derrotó a Sami Zayn en un combate no sancionado durante Elimination Chamber, realizado en Toronto.

Semanas después, el luchador reveló que padecía una grave lesión cervical y necesitaba someterse a una intervención quirúrgica. El problema le provocaba dolor en el cuello, molestias que se extendían hacia los brazos y episodios en los que sus piernas no respondían correctamente.

La situación obligó a cancelar el enfrentamiento que tenía programado contra Randy Orton en WrestleMania 41 y abrió la posibilidad de que su trayectoria terminara de manera anticipada.

Owens se sometió a una fusión cervical en julio de 2025 y posteriormente comenzó un prolongado proceso de rehabilitación. La delicadeza de la cirugía impidió establecer una fecha para su regreso y el propio luchador evitó asegurar que volvería a competir hasta conocer la evolución de su cuerpo.

Aunque permaneció alejado de los combates, continuó vinculado con WWE mediante apariciones especiales, actividades con aficionados y su participación como entrenador en el programa WWE LFG.

Los rumores sobre su retorno aumentaron durante las horas previas a SummerSlam debido a su presencia en Minneapolis. Sin embargo, estaba anunciado para convivencias con seguidores, lo que permitió mantener en reserva su participación en el evento.

CM Punk aparece en el camino de Owens

La victoria coloca inmediatamente a Kevin Owens dentro del panorama estelar y evita que atraviese una etapa prolongada de adaptación antes de competir por el campeonato principal.

Su próximo rival será CM Punk, con quien ya tuvo un tenso intercambio durante un episodio de SmackDown en enero de 2025. En aquella ocasión, ambos discutieron sobre sus aspiraciones de encabezar WrestleMania y dejaron abierta la posibilidad de enfrentarse, pero la lesión de Owens impidió que la historia tuviera continuidad.

Ahora, el regreso del canadiense permite retomar ese antecedente con el Campeonato Indiscutido de WWE en juego. También deja pendiente la reacción de Sami Zayn, quien fue derrotado directamente por Owens durante la lucha eliminatoria.

El retorno representa uno de los momentos más importantes en la carrera de Kevin Owens, no solamente por superar una lesión que amenazó su continuidad, sino porque volvió con una victoria y quedó colocado de inmediato frente al principal campeón de la compañía.