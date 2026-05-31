Kenia Lechuga gana oro para México en Sevilla

La remera mexicana conquistó la Copa del Mundo de Remo en España y reafirmó su lugar entre las mejores atletas de la disciplina

La mexicana Kenia Lechuga volvió a poner en alto el nombre de México al conquistar la medalla de oro en la primera etapa de la Copa del Mundo de Remo, celebrada en Sevilla, España, donde dominó la prueba de lightweight single sculls (LW1x).

La atleta originaria de Santiago, Nuevo León, completó la competencia con un tiempo de 7:27.73 minutos, registro que le permitió cruzar la meta en la primera posición y asegurar el lugar más alto del podio.

Desde los primeros metros de la prueba, Lechuga impuso el ritmo de la competencia y construyó una ventaja que sus rivales no pudieron reducir, manteniendo un desempeño sólido hasta el final del recorrido.

¡Oro para México 🇲🇽🥇!



Kenia Lechuga 🇲🇽 es campeona de la Copa del Mundo 🌍🏆 de Remo 🚣‍♀️ en la prueba LW1x



Enhorabuena @kenialechuga 🎊😄 pic.twitter.com/EJArlzvL87 — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) May 30, 2026

Podio internacional

La medalla de plata fue para la irlandesa Isabel Clements, quien finalizó con un tiempo de 7:33.98 minutos, mientras que la neerlandesa Femke Van De Vliet obtuvo el bronce tras detener el cronómetro en 7:35.05.

La actuación de la mexicana confirmó su excelente momento deportivo y su capacidad para competir al más alto nivel frente a las mejores exponentes del remo internacional.

Una carrera llena de logros

Kenia Lechuga es una de las máximas figuras del remo mexicano y ha representado al país en tres ediciones de los Juegos Olímpicos.

En 2023 hizo historia al convertirse en la primera mexicana en conquistar una medalla en un Campeonato Mundial de Remo de categoría senior, un logro que marcó un antes y un después para este deporte en México.

Más recientemente, obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Shanghái 2025 y también se coronó campeona en la Copa del Mundo de Remo celebrada en Varese, Italia, donde ganó la prueba de single scull peso ligero.

Con la victoria en Sevilla, Lechuga consolida su posición entre las mejores remeras del mundo y fortalece sus aspiraciones rumbo a los próximos compromisos internacionales.

La deportista mexicana ahora enfocará su preparación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, que se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto.