Kenia Lechuga gana bronce en Mundial de Shanghái 2025

La atleta regiomontana consiguió alcanzar el podio durante la final de remo. Esta es su segunda medalla mundial tras ganar plata en 2023

La olímpica regiomontana Kenia Lechuga logró subir al podio al conseguir la medalla de bronce en la final A de scull ligero individual femenil, con un tiempo de 7:32.23 en el Campaonato Mundial de Remo Shanghái 2025.

“Estoy muy contenta de tremenda temporada este año se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental” exclamó la mexicana.

La medalla de oro fue para la estadounidense Michelle Sechser quien obtuvo un tiempo de 7:30.14 minutos, seguida de la atleta china Pan Dandan, quien consiguió la segunda posición con tan solo por tres décimas de diferencia.

La remera concluyó su año competitivo con este mundial. Agradeció el apoyo de su familia y amigos, quienes siempre le mandaron "buenos deseos", así como a la Comisión Nacional del Deporte, la Secretaría de Marina y el INDE Nuevo León.

Esta no es la primera presea que la regiomontana consigue en un torneo de índole mundial, pues hace dos años, cuando logró posicionarse en la segunda posición en Belgrado 2023.