Kenia Lechuga conquista el oro en Mundial de Remo Ámsterdam 2026

Se presume que el tiempo alcanzado por la remera regiomontana podría considerarse uno de los mejores en su carrera deportiva

Dicen que la tercera es la vencida. En esta ocasión, fue Kenia Lechuga quien dio testimonio de este dicho al consagrarse como ganadora en el scull individual del Campeonato Mundial de Remo 2026 con sede en Ámsterdam.

La atleta regiomontana registró un tiempo de 7:26.16 (siete minutos, 26 segundos, 16 centésimas), por delante de Mariia Zhovner y Femke Van De Vilet.

Esta es la tercera ocasión en que la olímpica regiomontana participa en esta competencia, luego de obtener una medalla de plata (Belgrado 2023) y un bronce (Shanghai 2025).

La neoleonesa llegó a la definición después de una sobresaliente actuación en las rondas previas, por lo que se presume que el tiempo alcanzado este jueves podría considerarse uno de los mejores en su carrera.

Ante esta victoria, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, felicitó a la regiomontana por su victoria.

Kenia, muchas felicidades por este oro mundial, en LW1x, sumas tu tercera medalla en estas justas: plata en 2023, bronce en 2025 y ahora este oro. 🚣‍♀️



¡Vamos por más! pic.twitter.com/gwymtaGWg7 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) August 27, 2026 ¿Quién es Kenia Lechuga, atleta de remo regiomontana? Kenia Vanessa Lechuga Alanís, originaria de Santiago, Nuevo León, es una de las máximas exponentes del remo mexicano. Inició en esta disciplina desde joven y rápidamente destacó en competencias nacionales e internacionales La remera neoleonesa ha participado en tres Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Entre sus principales logros se encuentran el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Durante 2026, Lechuga conquistó dos oros en la Copa del Mundo de Remo, en Sevilla y Lucerna, ambos en la prueba de single scull ligero.