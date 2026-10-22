Karolína Muchová completa el cartel de las Finales WTA

La tenista checa estará en el certamen que se disputará en Indian Wells del 7 al 14 noviembre, en donde se reúnen las ocho mejores de la temporada

La checa Karolína Muchová se clasificó para las Finales WTA que se disputarán en Indian Wells del 7 al 14 noviembre y completó el cartel del evento que reúne cada año a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

Muchová se une a la kazaja Elena Rybakina, número uno del mundo y campeona este año del Abierto de Estados Unidos, del Abierto de Australia y del torneo de Stuttgart, campeona de las Finales WTA el pasado curso, y a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que este curso ha conquistado Miami, Indian Wells y Brisbane.

También estará presente la rusa Mirra Andreeva, pupila de Conchita Martínez, vencedora en Roland Garros además de los torneos de Linz y Adelaida, aemás de la checa Linda Noskova, con Wimbledon y Berlín como grandes éxitos del 2026.

Complementando el cuadro las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula y la ucraniana Elina Svitolina.

Muchová, séptima del mundo, ha ganado este año Bad Homburg y Doha pero además disputó la final de Wimbledon que cedió ante su compatriota Linda Noskova.