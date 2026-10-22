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Karolína Muchová completa el cartel de las Finales WTA

Por: EFE

21 Octubre 2026, 12:11

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La tenista checa estará en el certamen que se disputará en Indian Wells del 7 al 14 noviembre, en donde se reúnen las ocho mejores de la temporada

Karolína Muchová completa el cartel de las Finales WTA

La checa Karolína Muchová se clasificó para las Finales WTA que se disputarán en Indian Wells del 7 al 14 noviembre y completó el cartel del evento que reúne cada año a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

Muchová se une a la kazaja Elena Rybakina, número uno del mundo y campeona este año del Abierto de Estados Unidos, del Abierto de Australia y del torneo de Stuttgart, campeona de las Finales WTA el pasado curso, y a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que este curso ha conquistado Miami, Indian Wells y Brisbane.

También estará presente la rusa Mirra Andreeva, pupila de Conchita Martínez, vencedora en Roland Garros además de los torneos de Linz y Adelaida, aemás de la checa Linda Noskova, con Wimbledon y Berlín como grandes éxitos del 2026.

Complementando el cuadro las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula y la ucraniana Elina Svitolina.

Muchová, séptima del mundo, ha ganado este año Bad Homburg y Doha pero además disputó la final de Wimbledon que cedió ante su compatriota Linda Noskova.

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