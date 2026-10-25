Kane, Yamal y Mbappé posan juntos en el museo de cera de Londres

Los tres jugadores de Inglaterra, Francia y España son los favoritos en todos los pronósticos para hacerse con el trofeo del Balón de Oro

Los muñecos de cera que representan a Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé han sido reunidos de manera excepcional en el Museo Madame Tussaud de Londres, en anticipo a la esperada entrega del Balón de Oro, el próximo lunes en la capital británica.

Los tres jugadores de Inglaterra, Francia y España son los favoritos en todos los pronósticos para hacerse con el trofeo, uno de los más codiciados del mundo del balompié.

El museo ha traído expresamente el doble de Lamine Yamal de su sucursal en Berlín, porque las figuras de Kane y Mbappé forman parte de la colección permanente de la sede londinense, según desvelan sus responsables en un comunicado.

Los tres han sido "vestidos" con sendos trajes negros, pero con estilos bien distintos: mientras que Lamine Yamal va enteramente de negro (camisa incluida), Mbappé lleva camisa blanca y corbata, y Kane aparece co un moño negro y la chaqueta abierta.

Aunque el museo se declara neutral, el hecho de que Kane esté en el centro y con el pie posado encima de un balón parece indicar una cierta debilidad por el jugador "de casa".