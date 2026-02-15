Kane alcanza 500 goles con doblete y consolida legado en Bayern

El triunfo permite mantener seis puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund, con una diferencia de goles superior, acercándose a consolidar el liderato

Harry Kane alcanzó un hito histórico al marcar 500 goles entre club y selección, incluyendo su penalti número 100, durante la victoria 3-0 del Bayern Múnich sobre Werder Bremen en la Bundesliga.

El delantero inglés, de 32 años, logró su 26.º gol de la temporada con un doblete en la primera mitad del partido. Su primer gol fue de penalti en el minuto 22, y el segundo llegó cuatro minutos después con un disparo potente desde fuera del área que pegó en el poste y entró, sumando a su impresionante registro personal.

Trayectoria de un goleador de élite

Kane debutó como goleador profesional en 2011 con Leyton Orient y, desde entonces, ha marcado 500 goles en 743 partidos, incluyendo 78 tantos en 112 encuentros con Inglaterra. El delantero calificó el logro como “mucho trabajo duro, mucho sacrificio” y enfatizó que lo más importante sigue siendo el triunfo del equipo.

Bayern mantiene ventaja en Bundesliga

El triunfo permite al Bayern Múnich mantener seis puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund, con una diferencia de goles superior, acercándose a consolidar el liderato. Manuel Neuer salió al descanso por precaución, siendo reemplazado por Jonas Urbig.

Otros resultados destacados en Alemania

Hoffenheim consolidó el tercer puesto con victoria 3-0 sobre Freiburg, mientras Stuttgart se metió en el cuarto puesto, el último que da acceso a la Liga de Campeones, tras vencer 3-1 a Colonia. Bayer Leverkusen, Hamburgo y Eintracht Frankfurt también lograron victorias importantes en la jornada.

Kane celebra un récord histórico

Con 500 goles en su carrera, Kane se posiciona entre los máximos goleadores del fútbol moderno, reafirmando su estatus como uno de los delanteros más letales del mundo y destacando por su constancia y capacidad goleadora en clubes y selección nacional.