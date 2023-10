 Juveniles de Rayados son privilegiados: Walter Ayoví 

La verdad muy contento, la parte de lo que hace el club de elegirme embajador para este gran encuentro que sin duda a todos los regios los emociona, el saber que ahora en Houston va a haber un lindo partido, un clásico normalmente no se da muy seguido, pero para la gente que está allá creo que va a ser de muchísima importancia, para toda la gente regia que no ha tenido la posibilidad de venir a Monterrey a ver los partidos, o no también la gente de Tigres, entonces hoy ser elegido como embajador me emociona muchísimo y espero poder compartir de la mayor forma posible”, concluyó el ecuatoriano.