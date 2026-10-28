Justin Gaethje podría tener su primera defensa en UFC 337

El campeón ligero tiene más de un nombre en el horizonte, pero su regreso y la identidad de su próximo rival siguen a la espera de una definición oficial

El regreso de Justin Gaethje al octágono podría darse en Arizona a principios de 2027, con Arman Tsarukyan como posible rival.

Sin embargo, la propuesta de Alexander Volkanovski de enfrentar al campeón ligero ha añadido otra opción al panorama de la división.

Un reporte sitúa a Gaethje en UFC 337, el 27 de febrero de 2027, ante Tsarukyan.

Hasta el momento, la UFC y los peleadores no han confirmado el combate, la fecha ni la sede, por lo que el posible regreso permanece pendiente de anuncio oficial.

Gaethje se recupera tras conquistar el título

El estadounidense no ha vuelto a competir desde junio de 2026, cuando derrotó a Ilia Topuria en UFC Freedom 250 y conquistó el campeonato indiscutido de peso ligero.

Después de aquella pelea, Gaethje explicó que continuaba recuperándose de lesiones en ambas manos y que no volvería a competir durante el resto de 2026.

El campeón también señaló que evaluaría su futuro antes de tomar una decisión sobre su siguiente presentación.

Una eventual cartelera en Arizona tendría un significado especial para “The Highlight”, originario de ese estado, quien podría disputar su primera defensa del cinturón ante el público local. No obstante, el reporte sobre UFC 337 no precisa una ciudad ni un recinto confirmados.

Tsarukyan espera su oportunidad y Volkanovski propone superpelea

Tsarukyan reforzó su candidatura por el título de las 155 libras en septiembre, al noquear a Maurício Ruffy en el primer asalto de UFC 331.

El armenio afirmó recientemente que le comunicaron que su próxima pelea sería por el campeonato a principios de 2027, aunque todavía no se ha anunciado un rival.

Mientras tanto, Alexander Volkanovski ha manifestado su interés en subir desde el peso pluma para enfrentar a Gaethje. Tras defender su cinturón ante Movsar Evloev en UFC 333, el australiano planteó una superpelea entre campeones que pudiera convertirse en la despedida de ambos.

Volkanovski dijo que estaría dispuesto a retirarse después de ese enfrentamiento, independientemente del resultado. La propuesta no ha sido confirmada por la UFC y tampoco se ha anunciado que Gaethje la haya aceptado.

Así, el campeón ligero tiene más de un nombre en el horizonte, pero su regreso y la identidad de su próximo rival siguen a la espera de una definición oficial.