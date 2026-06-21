Justin Gaethje descarta revancha inmediata contra Ilia Topuria

Gaethje también fue directo al hablar sobre el cierre del combate y la condición en la que terminó Topuria tras cuatro asaltos de alto castigo físico

Justin Gaethje volvió a cerrar la puerta a una revancha inmediata contra Ilia Topuria, luego de su victoria por el campeonato ligero de UFC en el evento UFC Freedom 250 en una pelea que sigue generando debate dentro de las artes marciales mixtas.

El nuevo campeón fue contundente al defender que el resultado del combate fue lo suficientemente claro como para no justificar una segunda pelea en el corto plazo, especialmente después de que la esquina de Topuria detuviera el duelo antes del quinto asalto.

Gaethje no ve méritos para una revancha

En un podcast reciente con Joe Rogan, Gaethje aseguró que Topuria no debería recibir otra oportunidad inmediata por el cinturón y consideró que primero tendría que volver a ganarse su lugar dentro de la división.

“Ilia no merece una revancha, puede intentarlo pero no la va a tener”, afirmó el estadounidense, dejando claro que no contempla repetir el combate como su próximo compromiso.

La postura de Gaethje parte de la forma en la que terminó la pelea, ya que el estadounidense considera que dominó los momentos decisivos y obligó al equipo de Topuria a detener la contienda.

El campeón considera que el resultado fue definitivo

Gaethje también fue directo al hablar sobre el cierre del combate y la condición en la que terminó Topuria tras cuatro asaltos de alto castigo físico.

“Se rindió en el taburete, lo detuve dos veces, ¿qué más tengo que hacer?”, expresó el campeón, al señalar que la interrupción desde la esquina fue una muestra suficiente de la superioridad que impuso durante la pelea.

Topuria sufrió una de las derrotas más duras de su carrera profesional y quedó fuera de actividad tras el daño acumulado, situación que complica todavía más la posibilidad de una revancha inmediata.

Paddy Pimblett aparece como posible camino para Topuria

Lejos de aceptar una segunda pelea, Gaethje sugirió que Topuria debería enfrentar primero a otro contendiente de peso dentro de la división ligera antes de volver a pensar en el título.

“Su próximo desafío no puedo ser yo, necesita pelear contra Paddy o alguien por el estilo”, señaló, en referencia a una posible pelea contra Paddy Pimblett como ruta para reconstruir su posición en el ranking.

Mientras Topuria insiste en que la historia entre ambos no ha terminado, Gaethje parece enfocado en avanzar hacia nuevos desafíos como campeón, sin conceder una revancha que considera innecesaria por la manera en que se resolvió el primer combate.