Julio César crítica acciones de Turki Al Sheikh en el box

Según Chávez, el modelo actual dificulta que los mejores boxeadores se enfrenten entre sí, ya que las negociaciones se centran más en el aspecto financiero

Julio César Chávez cuestionó el rumbo actual del boxeo profesional al señalar directamente la influencia del empresario saudí Turki Al Sheikh, quien ha tomado un papel protagónico en la organización de grandes peleas a nivel mundial.

El ex campeón mexicano advirtió que el crecimiento de las bolsas millonarias ha transformado la lógica del deporte, priorizando el espectáculo y los ingresos económicos por encima de la competencia en el ring.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre Turki Al Sheikh?

Durante una entrevista, Chávez expresó su inconformidad con los cambios recientes en el boxeo y el impacto de nuevos actores en su estructura.

“Son épocas diferentes, ¿me entiendes? Son tiempos diferentes”.

El llamado “Señor Nocaut” fue directo al referirse al papel del empresario saudí en el deporte.

“Ahora, la cantidad de dinero que pagan actualmente es increíble, ¿no? Y luego más este Turki que vino a echar a perder el boxeo, la verdad”.

¿Las bolsas millonarias afectan la competencia?

Para Chávez, el aumento en los ingresos de los pugilistas representa un beneficio económico evidente, pero también ha generado consecuencias en la calidad de los enfrentamientos.

Según explicó, el modelo actual dificulta que los mejores boxeadores se enfrenten entre sí, ya que las negociaciones se centran más en el aspecto financiero que en el mérito deportivo.

“Bueno, para los boxeadores actuales, pues qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios que están ganando muchísimos millones y millones de dólares, pero está echando a perder el boxeo”.

Chávez compara el boxeo con la UFC

El ex campeón también señaló que, en su opinión, la UFC ha logrado superar al boxeo en términos de calidad competitiva, al ofrecer enfrentamientos más constantes entre los mejores peleadores.

Consideró que la estructura de esa organización permite priorizar el rendimiento deportivo, mientras que el boxeo atraviesa una etapa en la que predominan los intereses económicos.

Eventos globales y nuevas sedes del boxeo

La influencia de Turki Al Sheikh ha impulsado la realización de eventos de gran escala en distintas partes del mundo. Chávez mencionó peleas recientes como la de Tyson Fury contra Oleksandr Usyk, además de los acuerdos con Saúl “Canelo” Álvarez.