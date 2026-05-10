Julio César Chávez y Travieso Arce protagonizan combate en Puebla

Con esta presentación en Puebla, ambos confirmaron que su química sobre el cuadrilátero sigue generando interés entre distintas generaciones de aficionados

El boxeo mexicano volvió a mirar hacia su historia este fin de semana con el regreso al cuadrilátero de Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce, quienes protagonizaron una nueva pelea de exhibición en Puebla, un combate que reunió nostalgia, legado deportivo y una importante causa social.

El duelo, celebrado en el Gimnasio Miguel Hidalgo, significó un nuevo capítulo en la rivalidad amistosa entre dos de las figuras más emblemáticas del pugilismo nacional, en una función pactada a tres rounds y diseñada bajo estrictas medidas de protección física para ambos ex campeones.

Más allá del espectáculo, el combate tuvo un objetivo concreto: recaudar recursos para la construcción de un Centro de Atención y Prevención de Adicciones en Puebla, un proyecto que busca impulsar la rehabilitación y prevención entre jóvenes en situación vulnerable.

Una rivalidad que ya suma varios capítulos

La pelea en Puebla no fue la primera vez que Chávez y Arce compartieron ring en formato de exhibición.

Su primer reencuentro amistoso se dio en Tijuana en 2019, donde despertaron gran expectativa entre la afición.

Posteriormente, volvieron a enfrentarse en Hermosillo, Sonora durante 2020, y meses después repitieron escenario en Tijuana, en una función especial realizada bajo restricciones sanitarias durante la pandemia.

Con esta presentación en Puebla, ambos confirmaron que su química sobre el cuadrilátero sigue generando interés entre distintas generaciones de aficionados.

Dos estilos históricos frente a frente

Más allá del carácter amistoso, el combate volvió a poner frente a frente dos estilos que marcaron una época dentro del boxeo nacional.

Por un lado apareció la técnica depurada de Julio César Chávez, recordado por su presión inteligente, su castigo al cuerpo y una lectura táctica pocas veces vista en el boxeo mundial.

Del otro lado estuvo el estilo frontal del Travieso Arce, caracterizado por su agresividad, explosividad ofensiva y capacidad para sostener intercambios intensos.

Esa diferencia volvió a darle atractivo al combate y permitió revivir sensaciones que durante años hicieron vibrar al aficionado mexicano.

Arce llegó con una preparación física destacada y en los días previos lanzó mensajes retadores en tono amistoso, asegurando que buscaría exigir al máximo al “Gran Campeón Mexicano”.

El regreso de Chávez tuvo una razón personal

La presencia de Chávez llamó especialmente la atención porque meses atrás había declarado que no volvería a subirse a un ring debido al desgaste físico acumulado.

Sin embargo, aceptó volver por el trasfondo social del evento y por una causa que considera profundamente personal.

Desde hace varios años, el excampeón ha enfocado buena parte de su vida pública en impulsar proyectos de rehabilitación y prevención, utilizando su propia experiencia como mensaje para jóvenes que enfrentan problemas de adicciones.

Ese compromiso social fue determinante para concretar su regreso a Puebla.

Pocas exhibiciones pueden presumir reunir a dos figuras con semejante peso histórico.

Julio César Chávez dejó una marca imborrable con sus 107 victorias profesionales y seis campeonatos mundiales, mientras que Jorge Arce hizo historia al convertirse en el primer mexicano campeón mundial en cinco divisiones distintas.

La exhibición confirmó que, aun lejos del boxeo profesional, ambos conservan la capacidad de convocar al público y despertar emoción entre generaciones distintas.

Más que una pelea, fue un homenaje al boxeo mexicano y una demostración de que el legado de sus grandes figuras sigue vigente, ahora puesto al servicio de una causa que busca cambiar vidas fuera del ring.