Julián Quiñones se acerca en goleo a CR7 en Arabia Saudí

Julián Quiñones firmó un doblete en la Liga Profesional Saudí y se colocó entre los principales anotadores del torneo tras el triunfo del Al-Qadsiah sobre el Al Ittihad FC, encuentro disputado este jueves dentro de la jornada regular del campeonato.

Con sus dos anotaciones, el delantero naturalizado mexicano alcanzó 15 goles en la temporada, cifra que lo coloca a un tanto del líder de goleo, Cristiano Ronaldo, quien suma 16.

Al-Qadsiah remonta ante Al Ittihad

El partido se disputó frente al Al Ittihad, equipo encabezado por Karim Benzema, que abrió el marcador en la primera parte. La reacción del Al-Qadsiah llegó al minuto 36, cuando Quiñones igualó el encuentro tras una jugada de profundidad.

Julián Quiñones la está rompiendo en Arabia, miren el gol que metió contra el Al Ittihad de Karim Benzema y está cerca de empatar a Cristiano Ronaldo como máximo goleador🇲🇽❤️



El mexicano lleva 52 G+A en 50 partidos, uffff es un crack de elite🔥🐆





En la segunda mitad, al 59, el delantero volvió a aparecer para concretar la remontada y sellar el marcador final 2-1, resultado que permitió a su equipo sumar tres puntos y mantenerse en la pelea dentro de la tabla.

Así fueron los goles de Julián Quiñones

La primera anotación llegó luego de un pase filtrado de Christopher Bonsu Baah. Quiñones superó la línea defensiva sin incurrir en fuera de lugar y definió dentro del área para marcar su gol número 14 del torneo.

Para el segundo tanto, el atacante fue asistido por Mohammed Aboulshamat. Tras recibir el balón, realizó un giro para eludir al guardameta y a un defensor, acomodándose para definir y enviar el esférico al fondo de la portería.

Quiñones se acerca al liderato de goleo

Con el doblete, Julián Quiñones se colocó en el segundo lugar de la tabla de goleadores de la Liga Profesional Saudí, superando a varios atacantes internacionales que participan en el torneo.

🤯🇸🇦 GOLAZO Y DOBLETE DE JULIAN QUIÑONES Y YA LLEGA A 53 G+A EN 50 PARTIDOS EN ARABIA SAUDÍ!



YA SON 15 GOLES EN LIGA Y ESTA A 1 DE ALCANZAR A CRISTIANO RONALDO! 🔥





El delantero se mantiene como una de las piezas constantes en el ataque del Al-Qadsiah y ha participado de manera directa en una parte importante de los goles del equipo durante la temporada.

Tabla de goleo individual en la liga saudí

Cristiano Ronaldo – 16 goles

– 16 goles Julián Quiñones – 15 goles

– 15 goles Roger Martínez – 14 goles

– 14 goles Ivan Toney – 14 goles

– 14 goles João Félix – 13 goles

Producción ofensiva por equipo

En cuanto al rendimiento colectivo, el Al-Qadsiah se mantiene entre los clubes con mayor número de goles anotados en el campeonato.

Al Nassr – 44 goles

– 44 goles Al Hilal – 43 goles

– 43 goles Al Khaleej – 38 goles

– 38 goles Al-Qadsiah – 37 goles

– 37 goles Al Taawoun – 35 goles

El desempeño de Julián Quiñones en la liga saudí se da en un contexto de alta competencia ofensiva, con varios delanteros internacionales en la pelea por el título de goleo.