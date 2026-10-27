Julián Quiñones concluye en el puesto 28 del Balón de Oro 2026

Su aparición en la clasificación final del Balón de Oro representó un hecho relevante para el futbol mexicano, que no tenía representante en la lista desde 2007

El delantero mexicano Julián Quiñones, actualmente jugador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, concluyó en el puesto 28 de la clasificación final del Balón de Oro 2026, galardón que reconoce al mejor futbolista de la temporada y que es organizado por la revista France Football.

La posición obtenida por Quiñones lo colocó entre los 30 mejores futbolistas del mundo, resultado que corona una de las campañas más destacadas de su carrera, tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana.

El atacante de 29 años fue incluido en la lista definitiva de nominados gracias a su sobresaliente rendimiento con el conjunto saudí, donde se proclamó campeón de goleo tras registrar 33 anotaciones en 31 partidos de liga, superando a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

Además, Quiñones tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que marcó cuatro goles y aportó una asistencia con el combinado mexicano, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del Tricolor.

Su aparición en la clasificación final del Balón de Oro representa un hecho relevante para el futbol nacional, ya que México no tenía representación en la lista definitiva desde 2007, cuando Guillermo Ochoa fue considerado para el prestigioso reconocimiento.

De acuerdo con la clasificación divulgada durante la gala celebrada en Londres, Quiñones terminó por delante de jugadores como Sadio Mané y William Saliba, quienes compartieron el puesto 29.

El resultado confirma el crecimiento internacional de Julián Quiñones, quien, pese a militar fuera de las principales ligas europeas, logró abrirse paso entre los futbolistas más destacados del año gracias a sus números goleadores y a su impacto con la selección mexicana.

Scarlett Camberos, entre las mejores futbolistas del mundo

En la rama femenil, la mexicana Scarlett Camberos también dejó huella al ubicarse en el puesto 21 del Balón de Oro Femenino 2026, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en aparecer en la clasificación de este prestigioso reconocimiento otorgado por France Football.

La delantera de América Femenil alcanzó este reconocimiento tras una brillante temporada 2025-2026, en la que fue pieza clave para la obtención de tres títulos, entre ellos la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la Concacaf W Champions Cup. Además, registró destacados números ofensivos con 25 goles y 17 asistencias, consolidándose como una de las máximas figuras del futbol femenil mexicano.

Su ubicación en el lugar 21 la colocó por encima de futbolistas de renombre internacional como Caroline Weir, Rose Lavelle, Alex Greenwood y Vivianne Miedema, reafirmando el crecimiento y la proyección internacional del balompié femenil mexicano.