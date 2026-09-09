Julián Quiñones apunta al Balón de Oro entre los 30 nominados

El delantero mexicano destacaría entre los candidatos al premio tras marcar cuatro goles con el Tri y 37 con el Al-Qadsiah

Después de mucho tiempo, todo apuntaría a que el Balón de Oro tendría un mexicano en los 30 nominados, siendo Julián Quiñones el que estaría en la lista de los mejores jugadores del planeta.

De acuerdo con diversos medios internacionales, el mexicano estará dentro de la lista de los máximos candidatos al premio individual más prestigioso del futbol gracias a su actuación en el Mundial 2026, en donde marcó cuatro goles para convertirse, junto con Luis Hernández y Javier Chicharito Hernández, en los máximos anotadores con el Tri.

Además de este hito en su carrera, el delantero del Al-Qadsiah de Arabia anotó 37 goles en la pasada temporada 2025-2026, haciéndose con el campeonato de goleo de la Liga Profesional de Arabia Saudita, superando a Cristiano Ronaldo, quien anotó 30 goles.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un mexicano es considerado dentro de los 30 mejores jugadores del mundo para ganar el Balón de Oro, pues en 2007, Guillermo Ochoa fue nominado para el premio de la revista France Football, en donde solo recibió un voto.

El premio se entregará el próximo 26 de octubre en Londres, en una gala que podría ser la más discutida de todos los tiempos, pues no existe un favorito claro.

Y es que, aunque previo a la Copa del Mundo Harry Kane era el favorito, tras la justa veraniega todo cambió. Pues, la coronación de España en el mundial puso a Lamine Yamal y Rodri en la conversación; además de la consagración de Mbappé como el máximo goleador de los mundiales y la actuación de Messi en el torneo, todo parece indicar que la premiación será muy pareja.

El Balón de Oro 2026 lo ganó Ousmane Dembélé después de que el Paris Saint-Germain conquistara su primera Champions League.