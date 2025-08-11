Julia García gana Prequaly y avanza al Abierto GNP Seguros 2025

Julia García venció a Daniela Martínez y aseguró su pase al cuadro principal del Abierto GNP Seguros 2025, tras dominar la final del torneo Prequaly

Con una sólida demostración en el Club Sonoma de Monterrey, Julia García logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Prequaly del Abierto GNP Seguros, asegurando su lugar en la ronda de clasificación del prestigioso evento.

En una final disputada frente a una gran afluencia de público, García derrotó en sets corridos 6-3 y 6-1 a Daniela Martínez tras una hora y 20 minutos de intenso juego. El encuentro inició con un primer game que se extendió por 10 minutos, reflejando la intensidad entre ambas tenistas.

Martínez sostuvo su servicio inicialmente, pero la representante de Nuevo León impuso rápidamente su dominio, quebrando el saque de su rival y ganando cinco juegos consecutivos. Aunque Martínez reaccionó y logró acercarse 5-3 en el primer set, García recuperó el control y cerró la manga por 6-3.

En la segunda parte, aunque Daniela ganó el primer game, la potencia y precisión de García marcaron la diferencia, ganando seis juegos seguidos para sentenciar el partido y asegurar su wildcard para la clasificación del torneo WTA 500.

Al término del partido, Alejandra Cárdenas, Directora General de HG Promotores, y Olga de la Fuente, Directora de Operaciones, entregaron un reconocimiento a Daniela Martínez por su destacada participación, además de oficializar el pase directo de García a la Qualy del Abierto.

Ambas directivas reafirmaron su compromiso de impulsar el talento nacional mediante iniciativas como el Prequaly y convocaron al público a seguir de cerca las próximas fases del torneo, que iniciarán este sábado con la Qualy, donde se definirán las últimas invitadas al cuadro principal de la decimoséptima edición en Monterrey.