Julia García cae ante Kayla Cross en Abierto GNP

Julia García cayó ante Kayla Cross 6-3, 6-3 en la primera ronda del Abierto GNP Seguros, pese al apoyo del público regiomontano y su entrega en la cancha

Con el respaldo del público regiomontano, la mexicana Julia García, vencedora del Torneo Prequaly, dio batalla en la primera ronda del torneo de calificación para el Abierto GNP Seguros, enfrentando a la canadiense Kayla Cross.

El encuentro entre zurdas inició con intensidad. García se mostró sólida y adelantó el marcador en los primeros puntos, pero Cross respondió con potencia y logró quebrar en momentos clave, llevándose el primer set 6-3. En la segunda manga, la afición no dejó de alentar a la local, que protagonizó rallies prolongados y puso en aprietos a su rival en varias ocasiones.

Aunque Julia logró empatar 2-2, Cross mantuvo firme su saque y cerró el partido con parciales de 6-3, 6-3 tras 1 hora y 23 minutos de acción. La canadiense destacó por su regularidad y efectividad en el servicio, conectando 12 ases que fueron determinantes.

A pesar de la derrota, García dejó patente su talento y garra, ganándose el reconocimiento del público en el Estadio GNP Seguros del Club Sonoma.

En otros resultados de la jornada, Leolia Jean Jean superó a Anna Siskova 6-4, 6-0; Antonia Ruzic venció a Bianca Fernandez 6-3, 6-1; Elvina Kalieva derrotó a Nicole Fossa Huergo 6-3, 6-2; Cristina Bucsa se impuso a Lia Karatancheva 6-2, 6-1; y You Xiaodi ganó a Mei Yamaguchi 6-3, 6-0.