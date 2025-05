Julen Lopetegui es nuevo seleccionador de Qatar

El técnico español Julen Lopetegui se ha convertido en el nuevo seleccionador de Qatar, país ganador de las dos ediciones más recientes de la Copa Asia y anfitrión del último Mundial del 2022, tal como ha anunciado de manera oficial su federación.

Lopetegui firma un contrato hasta el año 2027 y sustituye en el cargo a su compatriota Luis García. Debutará en el cargo el 5 de junio ante Irán en el estadio Jassim Bin Hamad y su segundo encuentro será ante Uzbekistán, en Tashkent, el día 10 del mismo mes, ambos correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial 2026.

📸 | A glimpse from the contract signing ceremony with our national team head coach, ‘Julen Lopetegui’ ✍️🇶🇦.#AlAnnabi pic.twitter.com/ArZTeVw1JF