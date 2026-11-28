Además de los cuatro confirmados, Diego Rossi sigue en duda; sin embargo, realizó el viaje con sus compañeros y jugaría "solo en caso de emergencia"

Como si la misión de ganarle al América en el Azteca en la vuelta de los Cuartos de Final no fuera lo suficientemente complicada, el Monterrey llegará al encuentro con cuatro bajas, que podrían convertirse en cinco.

De entrada, el primer jugador descartado es Esteban Andrada, pues su lesión lo llevó al quirófano y estará varios meses de baja. El siguiente tampoco es sorpresa, pues Érick Aguirre está descartado ooootra vez por problemas físicos.

Otro que también está descartado es Ricardo Chávez, quien fue expulsado en el primer encuentro, por lo que no verá acción en la vuelta.

Con todo esto, la baja más sensible será la de Hugo Cuypers, que salió con molestias en el duelo de ida y se perderá el encuentro definitivo, por lo que el club perderá a uno de sus mejores jugadores de la temporada.

Y al belga se podría agregar Diego Rossi, quien viajó con el resto de sus compañeros, pero está en duda para el choque. Incluso se maneja que jugaría solo en caso de una emergencia.

Dos buenas...

Dentro de todo lo malo, un par de buenas noticias para el club regio son los regresos de Carlos Salcedo y Uros Durdevic. El "Titán" cumplió con su suspensión y podría regresar al 11, pues el equipo necesita un central nominal en el puesto.

Por su parte, el montenegrino ya estará disponible nuevamente, pero por su falta de ritmo lo más probable es que arranque desde el banco, por lo que Roberto de la Rosa podría salir como el delantero titular.