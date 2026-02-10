Jugadores mexicanos de los Seahawks, campeón del Super Bowl

Integrantes de los Seahawks festejaron con la bandera mexicana, lo que generó gran interés entre los aficionados y resaltó las historias de orgullo mexicano

Seattle Seahawks celebran título del Super Bowl LX con banderas de México. Varios jugadores mostraron la tricolor durante los festejos tras vencer 29-13 a los New England Patriots y conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi.

El gesto de los jugadores generó gran interés entre los aficionados y resaltó las historias de orgullo mexicano y latino presentes en el plantel campeón.

Elijah Arroyo, ala cerrada con raíces mexicanas

El joven de 22 años celebró envuelto en la bandera de México en homenaje a sus orígenes. Nacido en Orlando, Florida, su padre es mexicano y pasó parte de su formación deportiva en Cancún, Quintana Roo, donde jugó seis años en categorías infantiles y juveniles con los Troyanos de Cancún. Posteriormente destacó en la NCAA con los Miami Hurricanes antes de ser seleccionado por Seattle en la segunda ronda del Draft 2025.

DeMarcus Lawrence, vínculo familiar con México

El ala defensiva de 33 años también celebró con la bandera mexicana. Nacido en Aiken, Carolina del Sur, Lawrence tiene un lazo especial con México gracias a su esposa, Sasha Lawrence, quien posee raíces mexicanas. El jugador firmó con los Seattle Seahawks tras su paso por los Dallas Cowboys y contribuyó con dos tacleadas en el Super Bowl LX.

Julian Love, conexión latina en el plantel

Aunque no portó la bandera mexicana, el safety de 27 años destaca por su fuerte vínculo latino. Su madre es cubana-mexicana y su abuelo es originario de Chihuahua, mientras que su abuela es de La Habana, Cuba. Creció en una zona hispana de Chicago y siempre ha resaltado la influencia cultural en su vida dentro y fuera del campo.

Orgullo mexicano y latino en los campeones del Super Bowl

El gesto de los Seahawks con la bandera de México subraya la diversidad cultural del equipo y la presencia significativa de jugadores con raíces mexicanas y latinas, quienes celebraron el histórico título en el Levi’s Stadium, destacando la conexión entre el deporte y la identidad cultural.