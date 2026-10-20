Jugadores de Santos visitan a Aleco Irarragorri tras cirugía

En las imágenes, el directivo aparece sentado en una cama hospitalaria, con una camiseta del equipo y acompañado por los visitantes.

Los jugadores de Santos Laguna visitaron en el hospital a su presidente, Aleco Irarragorri Kalb, quien se recupera de una cirugía de vesícula biliar realizada durante la madrugada del domingo 18 de octubre.

El encuentro fue difundido este lunes mediante un video en las cuentas oficiales del club.

En las imágenes, el directivo aparece sentado en una cama hospitalaria, con una camiseta del equipo y acompañado por los visitantes.

La publicación muestra el respaldo al presidente durante su recuperación, después de que presentó molestias que requirieron atención médica tras el partido contra Querétaro.

Les compartimos el siguiente mensaje de nuestro Presidente, Aleco Irarragorri: https://t.co/cmoNWjQTD0 — Club Santos (@ClubSantos) October 20, 2026 La cirugía fue exitosa y su evolución es favorable De acuerdo con el comunicado médico difundido por Santos Laguna el domingo, Irarragorri presentó molestias físicas después del encuentro disputado el sábado en el Estadio Corona. Tras una valoración, los médicos determinaron realizar una cirugía de vesícula biliar, que concluyó con éxito. El reporte señaló que su evolución era satisfactoria y que los especialistas determinarían cuándo podría recibir el alta hospitalaria, así como el periodo de reposo necesario antes de retomar sus actividades. El club había indicado que mantendría informada a la afición sobre la recuperación de su presidente, quien agradeció las muestras de solidaridad y cariño. La visita llega en plena racha ganadora de los Guerreros La hospitalización ocurrió después de la victoria de Santos por 5-0 ante Querétaro, resultado con el que el conjunto lagunero alcanzó cinco triunfos consecutivos en el Apertura 2026 y se mantuvo en la pelea por la clasificación. Mientras su presidente continúa recuperándose, los Guerreros preparan su siguiente compromiso: recibir a Pumas el miércoles 21 de octubre en el Estadio Corona, como parte de la jornada 13.