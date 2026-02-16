Juegos Olímpicos 2026: Brignone conquista oro en gigante

Federica Brignone ganó el eslalon gigante en casa y sumó su segundo oro olímpico; Mikaela Shiffrin volvió a quedar fuera del podio

La esquiadora italiana Federica Brignone conquistó su segunda medalla de oro en cuatro días al imponerse en el eslalon gigante femenino durante los Juegos Olímpicos de Invierno disputados en las montañas Dolomitas, sobre Cortina.

Aunque la prueba aún debía completarse con competidoras de menor ranking, Brignone se mantuvo al frente tras la participación de las 30 mejores clasificadas de la primera manga, asegurando virtualmente el triunfo.

Dominio en el gigante

La italiana, de 35 años, lideraba por 0,34 segundos tras la primera manga y firmó una sólida segunda bajada en condiciones óptimas. Finalmente, terminó con una ventaja de 0,62 segundos sobre la sueca Sara Hector y la noruega Thea Louise Stjernesund, quienes compartieron la medalla de plata.

El público local ovacionó a Brignone tras cruzar la meta, mientras sus rivales se acercaron para felicitarla en un gesto que fue acompañado por cánticos de “Fede” desde las gradas.

“Fede acaba de demostrar que es mejor”, declaró la estadounidense Paula Moltzan.

Shiffrin sigue sin podio

Por su parte, la estrella estadounidense Mikaela Shiffrin finalizó en el undécimo puesto, acumulando ocho pruebas olímpicas consecutivas sin subir al podio desde los Juegos de 2018.

La posible revancha para Shiffrin podría llegar el miércoles en el eslalon, disciplina considerada su especialidad.

El triunfo de Brignone también representa una historia de superación. En marzo del año pasado sufrió múltiples fracturas en la pierna izquierda que requirieron cirugía y la mantuvieron tres meses sin poder caminar.

Antes de estos Juegos en casa, la italiana sumaba una medalla de plata y dos de bronce en citas olímpicas. Ahora, con dos oros en su país, consolida el momento más brillante de su carrera.