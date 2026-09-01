Juego 3: Sultanes y Toros de Tijuana buscan tomar ventaja

El Juego 3 se disputará este lunes 31 de agosto en el Palacio Sultán, donde ambas novenas buscarán tomar ventaja rumbo a la Serie del Rey

Los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana trasladan este lunes la Serie de Campeonato de la Zona Norte a territorio regiomontano, con la eliminatoria empatada 1-1 y todo por definirse rumbo a la Serie del Rey.

El Juego 3 se disputará este lunes 31 de agosto a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Palacio Sultán, casa de los Sultanes.

Monterrey vuelve a casa con la serie igualada

La serie comenzó en Tijuana, donde los Toros se quedaron con el primer encuentro por 2-0. Justin Turner fue una de las figuras del partido al conectar un cuadrangular que abrió la pizarra y ayudó a los fronterizos a tomar la ventaja.

Monterrey respondió en el segundo duelo con una blanqueada de 4-0. Josh Lester encabezó la ofensiva de los regiomontanos con dos cuadrangulares y tres carreras producidas para emparejar la eliminatoria.

En los dos primeros encuentros apenas se anotaron seis carreras, una muestra del dominio que ha tenido el pitcheo durante la serie.

Para el tercer compromiso, los Sultanes ya tienen definido a su abridor: Daniel Cruz será el encargado de comenzar el encuentro por Monterrey.

Los Toros, por su parte, enviarán al montículo a Daniel Martínez.

El duelo entre ambos lanzadores será uno de los principales puntos de atención en un enfrentamiento que hasta ahora ha tenido marcadores cerrados y pocas carreras.

¿Dónde y cuándo es el Juego 3?

La afición regiomontana tendrá este lunes el primer partido de la serie en el Palacio Sultán.

Sultanes de Monterrey vs. Toros de Tijuana

Fecha: lunes 31 de agosto

Hora: 19:30 horas

Sede: Palacio Sultán, Monterrey, Nuevo León

Serie: Sultanes 1-1 Toros

Abridores: Daniel Cruz vs. Daniel Martínez

La serie se queda tres juegos en Monterrey

Los Juegos 3, 4 y 5 están programados para disputarse en Monterrey. Si la serie requiere un sexto o séptimo encuentro, ambos regresarían a Tijuana.

Por eso, el resultado de este lunes puede ser determinante. Sultanes buscará aprovechar la localía para ponerse por primera vez arriba en la serie, mientras que los Toros intentarán recuperar la ventaja que consiguieron en el primer partido.