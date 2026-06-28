¡Juegazo! México se medirá a Ecuador en 16avos del Mundial FIFA™

Este encuentro luce como uno de los más atractivos de la fase final, pues enfrenta al mejor equipo de la Concacaf con uno de los mejores de Conmebol

Lo inevitable ocurrió; con los resultados de este sábado se confirmó que la Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este encuentro luce como uno de los más atractivos de la fase final, pues enfrenta al mejor equipo de la Concacaf con uno de los mejores de Conmebol, el cual está comandado por una de las mejores defensas de todo el mundo.

Pese a que la calidad de jugadores de Ecuador tiene a gran parte de la afición mexicana temblando, la realidad es que históricamente el cuadro azteca ha sido superior a su rival; además, se enfrentaron ya en un Mundial, donde salieron victoriosos.

Lo trae de 'hijo'

En total, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones entre amistosos y torneos oficiales, en los que los dirigidos por Javier Aguirre se llevaron el triunfo 14 veces; 7 más fueron empates y solamente 4 ganados para los sudamericanos.

Aunque 18 de estos partidos fueron de carácter amistoso, siete más fueron parte de un torneo oficial, de los cuales solo uno fue derrota azteca, por 5 triunfos y un empate.

Sus principales cruces fueron durante la Copa América, resaltando justo el que se dio en las semifinales de la edición 1993 en la que Ecuador fue anfitrión de la justa. Esa tarde México ganó por 2-0 con goles de Hugo Sánchez y Ramón Ramírez.

La única victoria ecuatoriana en Copa América fue en la edición de 2015, celebrada en Chile, donde México fue con un cuadro totalmente alternativo, lo que propició la victoria del rival por 2-1.

Su último cruce oficial fue en la copa de 2024, que tuvo sede en Estados Unidos y que terminó empatada sin goles.

Espina imborrable

Aun con todo este historial positivo para México, quizá el mayor triunfo, junto con el de la Copa América 93, sea el 2-1 para México en el Mundial de Corea-Japón 2002, donde ambos compartieron grupo.

Ese día Borghetti y Torrado comandaron al cuadro nacional, que arrancó mal en defensa, por lo que el "Tin" Delgado adelantó a Ecuador apenas al minuto 3.

¿Y si sí?

México tendrá muchos factores a favor para este encuentro, que puede ser histórico, pues el Estadio Azteca será 99% verde, lo que será un envión anímico poderoso para los jugadores, que hicieron la mejor fase de grupos en la historia de la selección, ganando todos los partidos sin recibir gol.

Es cierto que Ecuador podría tener la mejor dupla de centrales del mundo con Willian Pacho y Piero Hincapié, acompañados por Moisés Caicedo como contención, pero al frente tuvo muchos problemas y es ahí donde México puede hacerse fuerte.

La cita con la historia es para el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el monumental Estadio Azteca.