Juárez contrata a Gustavo Lema como su nuevo entrenador

El estratega argentino llega al cuadro de Bravos el cual se encuentra en el último lugar del torneo sin puntos hasta la sexta jornada del Apertura 2026

Juárez anunció la contratación del argentino Gustavo Lema como su nuevo entrenador para el Apertura 2026.

"Futbol Club Juárez informa que el estratega argentino Gustavo Lema asume la dirección técnica del primer equipo varonil, donde estará acompañado por su equipo de trabajo, así como por el cuerpo técnico institucional", informó el equipo a través de un comunicado en sus redes sociales.

Lema, de 57 años, llega en sustitución del portugués Pedro Caixinha, quien fue despedido el pasado 2 de agosto por el mal paso del equipo que marcha en el último lugar del torneo sin puntos hasta la sexta jornada; tiene la peor ofensiva, con tres tantos marcados y la defensiva más goleada con 19 goles recibidos.

En los recientes partidos Salvador Valero había sido el entrenador interino del conjunto.

"Con una sólida trayectoria internacional y un profundo conocimiento del futbol mexicano, confiamos en que su liderazgo será clave para afrontar los próximos retos deportivos del equipo", concluyó el comunicado.

Lema, ex auxiliar de Antonio Mohamed, empezó su carrera como entrenador en Pumas, a los que dirigió tres torneos.

El año pasado también dirigió al Audax Italiano del futbol de Chile, al cual dejó en junio pasado.

A pesar de su corto tiempo como director técnico, Lema tiene amplia experiencia como auxiliar, labor que ha desempeñado en equipos como Colón, Independiente y Huracán.

También ha trabajado en los desaparecidos Tiburones Rojos del Veracruz, además del Tijuana, América, Monterrey y Pumas, en la Liga MX; el Celta de Vigo español y el Atlético Mineiro brasileño.