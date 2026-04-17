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Juan Manuel 'Dinamita' Márquez motiva a jóvenes de San Pedro

Por: Emiliano Gutiérrez

16 Abril 2026, 21:37

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El municipio llevó a cabo una plática motivacional con el excampeón mundial de boxeo con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo de la juventud

Juan Manuel 'Dinamita' Márquez motiva a jóvenes de San Pedro

Con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo de la juventud, el municipio de San Pedro Garza García llevó a cabo una plática motivacional impartida por el excampeón mundial de boxeo Juan Manuel “Dinamita” Márquez, dirigida a cerca de 40 atletas del gimnasio Osos San Pedro.

El evento, realizado en la Presidencia Municipal, fue encabezado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, quien destacó la importancia de acercar a las y los jóvenes a figuras del deporte que han alcanzado el éxito internacional.

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Durante su intervención, el edil subrayó que el ejemplo de Márquez representa valores como la disciplina, la constancia y la superación personal.

“Les quiero decir a ustedes que lo que se propongan lo pueden lograr. Aquí está el claro ejemplo”, expresó, al tiempo que exhortó a las y los atletas a mantenerse en el deporte y perseguir sus sueños.

Asimismo, reiteró el respaldo del gobierno municipal para fortalecer las actividades deportivas en beneficio de la juventud sampetrina.

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Experiencia que inspira

Durante la charla, Márquez observó el entrenamiento de niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 16 años, a quienes compartió anécdotas de su trayectoria profesional, así como los retos que enfrentó a lo largo de su carrera.

El excampeón motivó a los jóvenes a trabajar con determinación y compromiso, destacando que alcanzar el éxito en el boxeo requiere dedicación, esfuerzo y constancia.

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“Ser campeón del mundo lleva mucha disciplina, mucho empeño y creo que ustedes lo pueden lograr”, señaló.

Reconocimiento a su trayectoria

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Como parte del evento, el alcalde hizo entrega de un reconocimiento a Juan Manuel “Dinamita” Márquez, en agradecimiento por compartir su experiencia y contribuir a la formación de las nuevas generaciones de boxeadores.

La actividad forma parte de las acciones del municipio para fomentar el deporte y brindar herramientas de motivación a niñas, niños y adolescentes.

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