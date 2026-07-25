Juan Fernando Quintero rescinde su contrato con River Plate

El colombiano comenzará una nueva etapa como agente libre, mientras River cierra otro ciclo de uno de los jugadores más representativos de su historia reciente

Juan Fernando Quintero terminó oficialmente su tercera etapa con River Plate, después de acordar con el club la rescisión anticipada del contrato que permanecía vigente hasta diciembre de 2027.

La institución argentina confirmó la salida del mediocampista colombiano mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que destacó su legado y la importancia que tuvo en uno de los momentos más trascendentes de la historia reciente del equipo.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, expresó River Plate.

Quintero queda disponible como jugador libre

La separación se produjo de común acuerdo, por lo que el futbolista de 33 años podrá negociar directamente con cualquier equipo sin que su próximo destino deba pagar una transferencia a River.

El club no reveló si existió alguna compensación económica para concluir anticipadamente el vínculo ni detalló los motivos que llevaron a ambas partes a tomar la decisión.

Quintero había regresado a River en julio de 2025 procedente del América de Cali para iniciar su tercer ciclo con la camiseta del conjunto de Núñez. Su contrato contemplaba una permanencia de dos años y medio, pero la relación terminó cuando todavía restaba más de una temporada para su vencimiento.

Su ausencia anticipó una posible salida

Después de disputar el Mundial de 2026 con la selección de Colombia, el mediocampista no regresó inmediatamente a los entrenamientos del equipo argentino.

River le había concedido una licencia por una situación personal mientras el jugador permanecía en Miami y posteriormente tenía previsto viajar a Medellín.

Durante ese periodo aumentaron las versiones sobre su deseo de encontrar mayor continuidad, aunque ninguna de las partes atribuyó la rescisión a un conflicto deportivo o disciplinario.

El próximo destino del colombiano todavía no ha sido anunciado. Entre las posibilidades para continuar su carrera aparecen clubes de la MLS, Brasil y Colombia, pero hasta el momento no existe una negociación confirmada.

Un gol que marcó su historia con River

La salida pone fin a una relación dividida en tres etapas: de 2018 a 2020, durante 2022 y desde julio de 2025 hasta 2026. En ese periodo, Quintero superó los 130 partidos y las 20 anotaciones con la camiseta de River.

Su momento más recordado ocurrió el 9 de diciembre de 2018, cuando marcó en el tiempo extra el gol que encaminó la victoria sobre Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid.

Quintero conquistó con River la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina, títulos que, junto con su rendimiento en encuentros decisivos, lo convirtieron en uno de los futbolistas extranjeros más queridos por la afición millonaria.

Ahora, el colombiano comenzará una nueva etapa como agente libre, mientras River cierra otro ciclo de uno de los jugadores más representativos de su historia reciente.