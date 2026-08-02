Juan Carlos Osorio entra en la carrera para ser DT de Tigres

La directiva descartó a Jaime Lozano y Nacho Ambriz, aseguró que trabaja en un perfil ofensivo y adelantó que reducirá la lista final a tres candidatos

Tigres continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador y uno de los nombres que aparece en la lista es el del colombiano Juan Carlos Osorio.

Así lo confirmó Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo del club, durante una conferencia de prensa en la que la directiva abordó el proceso para encontrar al sustituto de Guido Pizarro.

Aunque evitó profundizar en negociaciones específicas, Valenzuela reconoció que el exseleccionador de México es una de las opciones que analiza la institución para asumir el proyecto deportivo.

“Juan Carlos Osorio es uno de los muchos que hay en la lista”, señaló Valenzuela.

Tigres descarta a Lozano y Ambriz

La dirigencia felina también aprovechó para aclarar algunos nombres que habían surgido en las últimas semanas como posibles candidatos.

Valenzuela descartó de manera contundente a Jaime Lozano y Nacho Ambriz, quienes no forman parte del grupo de entrenadores considerados por la institución.

“Jaime Lozano y Nacho Ambriz no son parte de la lista que tenemos”, afirmó.

El directivo agregó que el club trabaja con un presupuesto definido, aunque aseguró que existen recursos suficientes para contratar un técnico competitivo para el nivel que exige la organización.

Por su parte, Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo de Tigres, explicó que ya existen conversaciones con varios entrenadores y detalló las características que buscan para el próximo estratega.

La intención es encontrar un perfil alineado con la identidad futbolística que pretende mantener el club.

“Estamos hablando con técnicos que encajan en el perfil de Tigres, un equipo agresivo, protagonista y que le gusta tener el balón”, comentó Torrado.

Torrado añadió que el análisis continúa para elegir al candidato que mejor se adapte a las necesidades deportivas de la institución.

La lista se reducirá a tres candidatos

Además, el presidente del club, Carlos Emilio González, confirmó que la directiva avanza en el proceso de selección y que en los próximos días la lista de aspirantes será reducida.

Aunque evitó mencionar nombres específicos, adelantó que el grupo final quedará conformado por tres entrenadores.

“Hay un proceso donde vamos a reducir la lista a tres nombres”, explicó.

El dirigente también señaló que no existe una fecha límite establecida para anunciar al nuevo técnico.

Gignac podría regresar como directivo

Durante la misma conferencia, González reveló que ya existen conversaciones con André-Pierre Gignac para que, una vez concluida su etapa como futbolista, pueda integrarse a la estructura institucional del club.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre el cargo que ocuparía, la directiva reconoció que existe interés mutuo para mantener al histórico delantero vinculado a la organización.

Venta de Ángel Correa dejará recursos para refuerzos

Otro de los temas abordados fue la reciente transferencia de Ángel Correa a River Plate.

Carlos Valenzuela confirmó que los recursos obtenidos por la operación serán reinvertidos directamente en el plantel para fortalecer al equipo.

“La negociación con River fue dura y complicada, pero esos recursos no son para Cemex, son para reinvertirse en el plantel”, aseguró.

La directiva también dejó claro que la salida de Guido Pizarro fue una decisión personal y no tuvo relación con la política de fichajes o refuerzos del club.

Mientras se define al nuevo entrenador, Tigres anunció que Hernán Elizondo será el responsable del primer equipo de manera interina.

Carlos Turrubiates fungirá como auxiliar técnico durante este periodo, que incluye los próximos compromisos del Apertura 2026 y el arranque de la Leagues Cup.

Por ahora, el conjunto universitario se enfoca en su próximo compromiso de liga, cuando visite a Querétaro en La Corregidora dentro de la Jornada 3 del Apertura 2026.