Josué Andriassi vuelve a Fuerza Regia para la temporada 2026

El guardia mexicano, con experiencia en la LNBP, CIBACOPA y la Liga Estatal de Chihuahua, vuelve a la organización tras un breve paso en 2025.

Fuerza Regia continúa delineando su proyecto para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y anunció el regreso de Josué Andriassi, jugador mexicano que volverá a vestir los colores del conjunto regiomontano tras su paso por la organización durante 2025.

La incorporación forma parte de los movimientos del equipo rumbo a una campaña especial, en la que el club celebrará su 25 aniversario con el objetivo de mantenerse entre los principales contendientes al campeonato.

Originario del Estado de México, Andriassi nació el 12 de octubre de 1997, se desempeña como guardia y cuenta con una estatura de 1.86 metros.

A lo largo de su carrera profesional ha acumulado experiencia en distintos circuitos del baloncesto nacional, incluyendo la LNBP, CIBACOPA y la Liga Estatal de Chihuahua, consolidándose como un jugador con amplio conocimiento del entorno competitivo mexicano.

Su anterior estancia en Fuerza Regia le permitió conocer de cerca la estructura deportiva de la organización, situación que facilitará su reintegración al plantel para la próxima campaña.

Un recorrido amplio en el basquetbol mexicano

Antes de regresar a Monterrey, Andriassi construyó una trayectoria que incluye etapas con diversos equipos del país.

En la LNBP defendió los colores de Astros de Jalisco, Toros Laguna, Leñadores de Durango, Indomables de Juárez, Correcaminos UAT, Plateros de Fresnillo, Halcones Rojos de Veracruz y Fuerza Regia.

También tuvo participación en otros circuitos nacionales, incluida la Liga Estatal de Chihuahua, donde sumó experiencia y protagonismo con diferentes organizaciones.

Cabe señalar que la carrera de Andriassi comenzó a destacar durante su paso por Borregos Hidalgo, institución con la que conquistó la Liga ABE en 2017 y fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del torneo.

Dos años después volvió a levantar el campeonato universitario, reafirmando su condición como una de las promesas más importantes del basquetbol estudiantil mexicano en aquel momento.

Esos resultados le permitieron abrirse camino hacia el profesionalismo y mantenerse dentro de los principales circuitos del país.

Presencia en selecciones nacionales

El guardia mexicano también cuenta con experiencia internacional representando a México.

Formó parte de la Selección Nacional Universitaria que participó en la Universiada Mundial de Taipéi 2017 y posteriormente integró el equipo que compitió en la Universiada Mundial de Nápoles 2019.

En 2022 recibió el llamado de la Selección Mexicana Mayor, incorporándose al proceso nacional y sumando experiencia con el representativo absoluto.

Entre los logros más importantes de su trayectoria profesional destaca el campeonato obtenido con Toros Laguna en la Liga Estatal de Chihuahua durante 2023.