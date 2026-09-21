Joshua Van retiene cinturón de peso mosca de la UFC ante Pantoja

El triunfo representó una reivindicación para Joshua Van después del desenlace de su primer enfrentamiento con el brasileño, celebrado en diciembre de 2025

Joshua Van despejó las dudas que rodearon su primera victoria sobre Alexandre Pantoja al derrotar al brasileño por decisión unánime y completar su segunda defensa del campeonato de peso mosca de UFC.

El peleador de 24 años se impuso después de cinco asaltos en la función UFC 331, con tarjetas oficiales de 49-46, 48-47 y 50-45. Con el resultado, Van elevó su récord profesional a 18 victorias y dos derrotas.

Pantoja comenzó con presión y derribos

El excampeón tuvo sus mejores momentos durante el primer asalto, cuando derribó rápidamente a Van, avanzó hacia posiciones dominantes y buscó oportunidades de sometimiento. El monarca consiguió escapar y regresar al intercambio de pie.

Pantoja mantuvo la presión mediante golpes, rodillazos e intentos de derribo, pero Van comenzó a encontrar la distancia con el jab y aprovechó su velocidad para conectar combinaciones más precisas.

Después de escuchar las indicaciones de su esquina, el campeón evitó involucrarse en intercambios desordenados y planteó una pelea más táctica. Ese ajuste le permitió asumir el control durante el segundo y tercer episodio.

Van resistió la lucha del excampeón

El brasileño volvió a llevar el combate al suelo durante el cuarto asalto, aunque no consiguió asegurar una sumisión ni causar el daño suficiente para detener a su rival.

Van defendió más de diez intentos de derribo durante la pelea y mostró capacidad para recuperar la posición cuando Pantoja intentó imponer su experiencia en lucha y jiu-jitsu.

En el quinto episodio, el campeón aumentó la intensidad y derribó al retador con una combinación rematada por una potente derecha. Van continuó atacando en el suelo y estuvo cerca de conseguir la finalización, pero Pantoja resistió hasta la campana.

Una revancha que cerró las dudas

El triunfo representó una reivindicación para Joshua Van después del desenlace de su primer enfrentamiento con el brasileño, celebrado en diciembre de 2025.

Aquella pelea terminó solamente 26 segundos después de comenzar, cuando Pantoja sufrió una luxación accidental en el codo al caer sobre el brazo. La lesión provocó que Van recibiera el campeonato mediante nocaut técnico, resultado que generó cuestionamientos sobre la manera en que obtuvo el cinturón.

En la revancha, el peleador originario de Myanmar demostró su superioridad durante 25 minutos y consiguió una victoria completa sobre quien había dominado la división durante más de dos años.

Joshua Van compitió lesionado del hombro

Después del combate, Van reveló que llegó a la función con una lesión en la articulación acromioclavicular del hombro derecho, problema que limitó sus sesiones de sparring durante el campamento.

El campeón explicó que buena parte de su preparación estuvo concentrada en el acondicionamiento cardiovascular. Pese a la molestia, mantuvo un ritmo constante y consiguió cerrar la pelea con su ofensiva más contundente.

El enfrentamiento fue reconocido por el espectáculo ofrecido, mientras que Pantoja fue trasladado a un hospital para someterse a estudios preventivos en la cabeza y el rostro. Hasta el momento no se ha informado sobre una lesión grave.

Van fortalece su reinado en las 125 libras

Joshua Van conquistó el campeonato ante Pantoja y posteriormente realizó su primera defensa frente a Tatsuro Taira, a quien derrotó por nocaut técnico. Con esta nueva victoria, suma dos defensas exitosas y una racha de ocho triunfos.

UFC todavía no ha confirmado al siguiente retador, aunque Manel Kape aparece entre los principales candidatos dentro de la categoría. Van, primer campeón de la empresa nacido en Myanmar, fortalece así su posición como referente actual de la división de peso mosca.