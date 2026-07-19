Josh Kerr rompe récord mundial de la milla en la Liga Diamante

El británico Josh Kerr estableció un nuevo récord mundial de la milla con 3:42.66, superando una marca que permanecía vigente desde 1999

El británico Josh Kerr escribió una nueva página en la historia del atletismo al imponer un récord mundial en la prueba de la milla durante la reunión de la Liga Diamante celebrada en Londres.

El corredor de 28 años detuvo el cronómetro en 3 minutos, 42 segundos y 66 centésimas, con lo que superó la marca de 3:43.13 establecida por el marroquí Hicham El Guerrouj en Roma en 1999.

Tras cruzar la meta, Kerr celebró el logro con una vuelta de honor en el Estadio Olímpico de Londres, donde fue ovacionado por los aficionados.

El atleta aseguró que en los últimos metros solo pensó en mantener el ritmo hasta la línea de llegada y destacó el impulso que recibió del público durante la carrera.

Amplia ventaja sobre sus rivales

Kerr dominó de principio a fin y cruzó la meta con más de tres segundos de ventaja sobre el estadounidense Yared Nuguse, quien terminó segundo con un tiempo de 3:45.69.

El nuevo registro representa una mejora considerable respecto a la anterior mejor marca personal del británico, que era de 3:45.34 y había conseguido en 2024.

Una rivalidad que marcó una época

En los últimos años, Josh Kerr protagonizó una intensa rivalidad deportiva con el noruego Jakob Ingebrigtsen, uno de los grandes referentes de las pruebas de medio fondo.

Ambos protagonizaron numerosos duelos tanto en la pista como fuera de ella, especialmente antes de los Juegos Olímpicos de París, donde Kerr obtuvo la medalla de plata, mientras que Ingebrigtsen terminó fuera del podio.

Sin campeonatos mundiales ni Juegos Olímpicos en el calendario de esta temporada, Kerr decidió centrar su preparación en la milla, una distancia con enorme tradición en el atletismo.

La prueba mantiene un significado especial desde que Roger Bannister se convirtió en 1954 en el primer atleta en bajar de los cuatro minutos, un hito que sigue siendo uno de los más emblemáticos de este deporte.