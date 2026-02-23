José Alvarado no jugará Clásico Mundial por problemas de seguro

El torneo es copropiedad de Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores, y el seguro obligatorio es gestionado por National Financial Partners

El relevista venezolano José Alvarado, de los Philadelphia Phillies, anunció que no podrá representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 debido a que el seguro requerido para su participación no fue aprobado.

A través de Instagram, el lanzador expresó que la noticia “me entristece profundamente” y explicó que la situación está fuera de su control. Señaló que tenía la intención de vestir por tercera ocasión consecutiva la camiseta de su país y calificó esa posibilidad como uno de los mayores honores de su carrera profesional.

Problemas de seguro afectan a más peloteros

Alvarado no es el único jugador afectado por esta situación. Francisco Lindor y Carlos Correa quedaron fuera de la selección de Puerto Rico por cuestiones relacionadas con el seguro, mientras que José Altuve tampoco fue incluido en el equipo venezolano.

El torneo es copropiedad de Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores, y el seguro obligatorio es gestionado por National Financial Partners, requisito indispensable para autorizar la participación de peloteros bajo contrato en MLB.

El calendario del Clásico Mundial 2026

El Clásico Mundial de Béisbol se disputará del 5 al 17 de marzo en sedes como Tokio, Houston, San Juan, Puerto Rico, y Miami, donde está programada la final.

La ausencia de Alvarado representa un ajuste para el cuerpo de lanzadores de Venezuela, que deberá reorganizar su bullpen a pocos días del arranque del torneo.

Temporada reciente con Filadelfia

El zurdo de 30 años registró efectividad de 3.81 y siete salvamentos en 28 apariciones la temporada pasada con Filadelfia. Durante la campaña cumplió una suspensión de 80 juegos por violar la política antidopaje tras un resultado positivo por testosterona externa.

El presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, Dave Dombrowski, indicó que el positivo estuvo relacionado con un medicamento para bajar de peso consumido en la temporada baja.