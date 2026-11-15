Jornada sabatina en la NBA: horarios y duelos imperdibles

Los duelos entre Grizzlies y Nets, Timberwolves con Bulls, además de Heat frente a Pistons, cerrarán la actividad sabatina.

La acción del mejor baloncesto del mundo regresa este sábado con una cartelera vibrante y sumamente atractiva, ofreciendo a los fanáticos un total de cinco encuentros cargados de emociones a lo largo de la tarde y noche en la duela estadounidense. Los equipos buscan afianzar su ritmo en esta etapa de la temporada regular, regalando duelos de pronóstico reservado para todos los seguidores del deporte ráfaga.

La emoción de la jornada arrancará en punto de las 6:00 p.m. con el enfrentamiento entre los New Orleans Pelicans y los Denver Nuggets, un duelo clave para medir fuerzas en la conferencia. Casi de manera simultánea, a las 6:30 p.m., los Cleveland Cavaliers se medirán ante los Dallas Mavericks en un choque que promete intensidad defensiva y destellos ofensivos de alto calibre.

Cierre de cartelera sabatina

Para cerrar la cartelera vespertina y nocturna, la actividad se intensificará a las 7:00 p.m. con una triple cartelera simultánea que mantendrá a los aficionados al filo de la butaca:

Memphis Grizzlies vs. Brooklyn Nets: Un duelo dinámico programado para iniciar a las 7:00 p.m.

Un duelo dinámico programado para iniciar a las 7:00 p.m. Minnesota Timberwolves vs. Chicago Bulls: Enfrentamiento directo pactado también para las 7:00 p.m.

Enfrentamiento directo pactado también para las 7:00 p.m. Miami Heat vs. Detroit Pistons: Cierre de la cartelera sabatina a las 7:00 p.m.

Con esta emocionante agenda, la jornada de la NBA se perfila como imperdible para quienes disfrutan de las grandes estrellas y la competitividad de la liga. Prepara todo para vivir un fin de semana lleno de triples, clavadas y estrategia pura en cada uno de los tabloncillos.