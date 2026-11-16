Jornada de la NBA: ganan los Grizzlies, Cavaliers, Heat y Bulls

La jornada dejó marcadores abultados y destacadas actuaciones individuales de figuras como Giannis Antetokounmpo y el mexicano Karim López.

La jornada de este sábado de la temporada regular de la NBA dejó marcadores abultados, actuaciones individuales sobresalientes y varias sorpresas en las duelas norteamericanas antes de dar paso a una intensa cartelera dominical.

Resultados de la jornada sabatina

Memphis Grizzlies 129-110 Brooklyn Nets: Los Grizzlies (9-4) impusieron condiciones en casa desde el primer cuarto con un parcial de 38-23, respaldados por una efectividad del 52.9% en tiros de campo y 62 puntos en la pintura. Cedric Coward comandó el ataque con un doble-doble de 23 puntos y 12 rebotes, secundado por Taylor Hendricks (22), Javon Small (19) y Cameron Boozer (15 puntos y 8 rebotes), mientras que el mexicano Karim López vio acción durante dos minutos en los que capturó dos rebotes. Por Brooklyn (3-9), Julius Randle lideró la ofensiva con 22 puntos y Day'Ron Sharpe aportó 16 unidades y 11 rebotes.

Los Grizzlies (9-4) impusieron condiciones en casa desde el primer cuarto con un parcial de 38-23, respaldados por una efectividad del 52.9% en tiros de campo y 62 puntos en la pintura. comandó el ataque con un doble-doble de 23 puntos y 12 rebotes, secundado por Taylor Hendricks (22), Javon Small (19) y Cameron Boozer (15 puntos y 8 rebotes), mientras que el mexicano vio acción durante dos minutos en los que capturó dos rebotes. Por Brooklyn (3-9), lideró la ofensiva con 22 puntos y Day'Ron Sharpe aportó 16 unidades y 11 rebotes. Cleveland Cavaliers 127-117 Dallas Mavericks: Cleveland (7-7) cimentó su triunfo en un segundo periodo dominante de 38-20, con el 53.3% en tiros de campo y 54 rebotes contra 39. Tyrese Proctor brilló con un triple-doble de 24 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, acompañado por Mario Hezonja (22) y Meleek Thomas (20). Por Dallas (7-6), Kyrie Irving encestó 34 puntos con siete triples y Cooper Flagg sumó 18 unidades.

Cleveland (7-7) cimentó su triunfo en un segundo periodo dominante de 38-20, con el 53.3% en tiros de campo y 54 rebotes contra 39. brilló con un triple-doble de 24 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, acompañado por Mario Hezonja (22) y Meleek Thomas (20). Por Dallas (7-6), encestó 34 puntos con siete triples y Cooper Flagg sumó 18 unidades. Miami Heat 137-117 Detroit Pistons: Pese a que Detroit (8-4) cerró al frente el primer episodio (39-37), Miami (7-6) tomó el mando a partir del segundo cuarto con una defensiva de 14 bloqueos y 10 robos, además de 28 puntos en quiebres rápidos. Giannis Antetokounmpo lideró al Heat con 34 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias, respaldado por Klay Thompson (26 puntos con seis triples) y Bam Adebayo (20). En los Pistons, Cade Cunningham destacó con 33 puntos y 8 asistencias, seguido por Kevin Huerter (20).

Pese a que Detroit (8-4) cerró al frente el primer episodio (39-37), Miami (7-6) tomó el mando a partir del segundo cuarto con una defensiva de 14 bloqueos y 10 robos, además de 28 puntos en quiebres rápidos. lideró al Heat con 34 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias, respaldado por Klay Thompson (26 puntos con seis triples) y Bam Adebayo (20). En los Pistons, destacó con 33 puntos y 8 asistencias, seguido por Kevin Huerter (20). Chicago Bulls 117-106 Minnesota Timberwolves: Chicago (3-9) dio la campanada ante Minnesota (9-4) tomando la delantera desde el arranque (29-17) y sosteniendo su ventaja con un 46.7% en triples. Norman Powell encabezó a los Bulls con 24 puntos, apoyado por Matas Buzelis (18 puntos y 9 rebotes), Tre Jones (16) y Buddy Hield (16). Por los Timberwolves, Ayo Dosunmu aportó 24 unidades y LaMelo Ball registró 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, en una noche donde el equipo apenas encestó el 23.7% desde el perímetro.

Cartelera de partidos para este domingo

La actividad de la NBA continúa este domingo 15 de noviembre con una intensa programación de nueve encuentros.