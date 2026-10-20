Jornada 13 pone en juego el liderato y aspiraciones de liguilla

La Liga MX entra en etapa decisiva con fecha doble y duelos de alto voltaje en esta Jornada 13 del Apertura 2026 que arranca hoy martes

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX vivirá una intensa jornada doble entre el martes 20 y miércoles 21 de octubre, con nueve encuentros que podrían modificar de manera importante la tabla general rumbo a la recta final de la fase regular. Con apenas cinco fechas por disputarse después de esta semana, cada punto comienza a ser determinante en la lucha por los boletos a la liguilla.

La jornada arrancará con el duelo entre Guadalajara vs Necaxa, donde las Chivas buscarán mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El conjunto rojiblanco llega con 20 unidades y sabe que un triunfo en casa lo mantendría cerca de los líderes del campeonato.

Más tarde, FC Juárez intentará salir del fondo de la clasificación cuando reciba a Atlante, mientras que Atlético de San Luis y Querétaro protagonizarán un duelo regional con aspiraciones de escalar posiciones. La actividad del martes cerrará con un atractivo enfrentamiento entre Tigres y León.

Atlas vs América: choque entre uno de los líderes y un contendiente directo de la parte alta de la tabla

Los reflectores del miércoles estarán puestos en el choque entre Atlas y América en el Estadio Jalisco. Las Águilas llegan como líderes del torneo con 24 puntos, mientras que los rojinegros ocupan los primeros lugares de la clasificación y buscarán aprovechar la localía para recortar distancia. El encuentro luce como el más atractivo de la fecha al enfrentar a dos de los mejores equipos del certamen.

Otro de los compromisos que acapara la atención es el de Pachuca vs Cruz Azul. La Máquina viene motivada tras su goleada sobre Juárez y necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos de privilegio, mientras que los Tuzos intentarán reaccionar tras su reciente derrota ante Monterrey.

En la Comarca Lagunera, Santos Laguna recibirá a Pumas en un duelo directo por puestos de clasificación. Ambos clubes se mantienen en la zona media de la tabla y saben que una victoria podría acercarlos a los puestos de acceso directo a la Liguilla.

La actividad se completará con los partidos Toluca vs Tijuana y Puebla vs Monterrey. Los Diablos Rojos buscarán seguir presionando al América en la cima, mientras que los Rayados intentarán aprovechar la oportunidad para consolidarse dentro de la zona de clasificación.

Hasta antes del inicio de la Jornada 13, el América lidera la competencia con 24 puntos, seguido por Toluca y Atlas con 21. Más atrás aparecen Guadalajara, Cruz Azul y Querétaro con 20 unidades, en una tabla que se mantiene sumamente cerrada y que promete movimientos importantes a mitad de semana.

Partidos de la Jornada 13

Martes 20 de octubre

Guadalajara vs Necaxa | 17:07 horas

FC Juárez vs Atlante | 19:00 horas

Atlético de San Luis vs Querétaro | 19:00 horas

Tigres vs León | 21:00 horas

Miércoles 21 de octubre

Toluca vs Tijuana | 19:00 horas

Atlas vs América | 19:00 horas

Puebla vs Monterrey | 19:00 horas

Pachuca vs Cruz Azul | 21:00 horas

Santos Laguna vs Pumas UNAM | 21:10 horas