Jorge Sánchez regresa a Europa con el Paok de Grecia

Aunque ustedes no lo crea, Jorge Sánchez, uno de los jugadores mexicanos más criticados durante los últimos años, regresará al fútbol europeo de la mano del Paok de Grecia, en la que será su tercera aventura en el Viejo Continente.

El lateral derecho llega después de una etapa con altibajos en Cruz Azul, donde alcanzó un nivel muy bueno por momentos, especialmente en 2024 bajo la dirección de Martín Anselmi, quien supo potenciar sus virtudes.

La operación fue reportada $2.5 millones de euros por el 80% de la carta del jugador, es decir, si el "Águila Bicéfala" vende al jugador, el 20% de la venta irá directo a las arcas de "La Máquina".

Según informaron diversas fuentes, su salida responde a una oportunidad de mercado más que a una necesidad real de venderlo, pues el mexicano era el único jugador nominal en su posición, sin embargo, a la directiva le resultó atractiva la posibilidad de ganar dinero con este movimiento.

Así le fue a Jorge Sánchez en Cruz Azul

El nacido en la Comarca Lagunera fichó con los cementeros en verano de 2024 procedente del Ajax de Ámsterdam, donde no tuvo continuidad, por ello, los celestes apostaron por él fichándolo por aproximadamente $3 millones de euros.

En Cruz Azul se volvió dueño y señor del carril derecho, pues además de que nunca tuvo competencia real en su puesto, su nivel mejoró bastante cuando fue dirigido por Martín Anselmi, quien incluso llegó a ponerlo como tercer central, donde también lució bastante seguro.

Sánchez jugó 65 partidos, hizo 3 goles y dio 5 asistencias; además, fue campeón de la CONCACAF Champions Cup en 2025, donde fue pieza importante para Vicente Sánchez.

La tercera ¿será la vencida?

Con todo y las críticas que se llevó cada a semana en el equipo y principalmente con Selección Mexicana, Jorge Sánchez tendrá su tercera experiencia en un club europeo, pues primero dio el salto con el ya mencionado Ajax y después estuvo a préstamo con el Porto.

Como parte de los "Godenzonen", jugó 26 partidos, en los que hizo 3 goles y 3 asistencias; aunque nunca se asentó realmente en el equipo.

En busca de más minutos, el mexicano fue a préstamo con el Porto, donde tampoco se pudo asentar y jugó todavía menos, solo 23 encuentros en los que dio 2 asistencias. Eso sí, fue parte del plantel que ganó la Copa de Portugal en 2024.

Tendrá un viejo conocido

Pese a que irá a un destino exótico, Sánchez tiene ya un amigo en el Paok, pues se reunirá con el delantero griego Georgios Giakoumakis, quien está a préstamo en ese equipo, pero pertenece a Cruz Azul, a donde tendrá que volver este verano.