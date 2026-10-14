Jorge Luis Cruz rompe en Chicago récord mexicano de maratón

Entre los elementos que destacó después de la prueba estuvo el apoyo de quienes lo animaron en español y gritaron su nombre a lo largo del recorrido

Diecisiete segundos bastaron para cambiar una marca que había resistido durante 31 años.

Jorge Luis Cruz Pérez completó el Maratón de Chicago en 2 horas, 8 minutos y 13 segundos y superó el récord mexicano de 2:08:30 que Dionicio Cerón estableció en Londres en 1995.

El corredor, originario de Tlalnepantla de Baz, terminó en el puesto 16 de la clasificación masculina el domingo 11 de octubre. Lo consiguió en su primera participación en Chicago y en su debut dentro del circuito World Marathon Majors, después de una preparación específica de más de tres meses.

Supera la marca de Cerón y mejora su registro personal

La actuación de Cruz en los 42.195 kilómetros también representó una mejora de un minuto y 30 segundos respecto a su mejor tiempo anterior: 2:09:43, logrado en el Maratón de Valencia de 2025.

A sus 30 años, el fondista llegó a Chicago con el objetivo de superar la referencia nacional. Después de cruzar la meta, expresó su satisfacción por cumplir esa meta y dedicó el resultado a los mexicanos.

El récord fue el logro central de su participación, aunque no ganó la competencia general. Su posición entre los primeros 16 corredores le permitió cerrar una jornada en la que alcanzó tanto su mejor registro individual como una nueva referencia para el maratón mexicano.

Preparación en Teotihuacán y ajustes en recuperación

Cruz realizó parte de sus entrenamientos en el Valle de Teotihuacán, con el acompañamiento de su entrenador Enrique Hernández y del preparador físico Víctor Hernández, originario de San Sebastián Xolalpan.

El atleta explicó que, además del trabajo acumulado durante años, su preparación para Chicago incluyó ajustes en nutrición, recuperación y fisioterapia. Llegó a la ciudad cuatro días antes de la carrera para completar sus entrenamientos previos y organizar aspectos de alimentación y logística.

Durante el recorrido atravesó momentos difíciles, en los que tuvo que sostener la concentración y recurrir a pensamientos positivos para continuar con el esfuerzo.

Entre los elementos que destacó después de la prueba estuvo el apoyo de quienes lo animaron en español y gritaron su nombre a lo largo del recorrido.

“Fue como correr en casa, escuchaba mi nombre, México, palabras en español, eso es gasolina pura”, expresó.

La presencia mexicana también se reflejó en la participación: se reportaron 2,849 corredores del país, la delegación latinoamericana más numerosa dentro de un grupo regional de 6,742 participantes.

Chicago consolida una temporada de avances para Cruz

El nuevo registro se suma al tercer lugar que obtuvo en julio en el Medio Maratón de la Ciudad de México, donde terminó en 1:06:07 y fue el mexicano mejor ubicado.

Con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 entre sus objetivos, Cruz cerró su debut en Chicago con una marca que coloca su nombre por delante del registro histórico de Cerón y confirma el avance de su carrera en las pruebas de fondo.