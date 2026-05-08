Jorge Campos y Marcelo Ebrard coinciden en Canadá

La reunión entre Campos y Ebrard se produjo en el contexto de la Misión Comercial México-Canadá 2026, evento encabezado por la Secretaría de Economía

El histórico exportero mexicano Jorge Campos y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, coincidieron en Toronto, Canadá, durante la gira de trabajo que encabeza el funcionario federal como parte de la Misión Comercial México-Canadá 2026.

El encuentro, que rápidamente llamó la atención en redes sociales, se dio en medio de las actividades relacionadas con la cooperación económica y comercial entre ambos países, aunque la conversación terminó girando inevitablemente hacia uno de los temas que más expectativa genera rumbo al próximo año: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fue el propio Ebrard quien compartió una imagen junto al exguardameta de la Selección Mexicana acompañada del mensaje: “Con Jorge Campos en Toronto!!”.

La reunión ocurrió en una ciudad que tendrá un papel importante durante el Mundial, ya que Toronto será una de las sedes oficiales del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Jorge Campos confía en el Tri rumbo al Mundial

Durante la conversación, Jorge Campos habló sobre las expectativas que existen alrededor de la Selección Mexicana y mostró confianza en el trabajo encabezado por Javier Aguirre y Rafael Márquez dentro del nuevo proceso del combinado nacional.

“Yo creo que Javier Aguirre lo está haciendo bien junto con Rafa Márquez”, comentó el exarquero.

Campos también destacó que jugar una Copa del Mundo como anfitrión puede representar una ventaja importante para México, recordando la experiencia de los Mundiales de 1970 y 1986.

Incluso lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular entre aficionados en redes sociales:

“No me comprometan, pero yo creo que vamos a tener un gran Mundial”.

Por su parte, Marcelo Ebrard respondió destacando el significado histórico que tendrá el torneo para el país.

“México es campeón mundial. Es el único país del mundo que tres veces ha tenido Mundial”, expresó el funcionario durante el encuentro.

El encuentro ocurrió durante gira comercial en Canadá

La reunión entre Campos y Ebrard se produjo en el contexto de la Misión Comercial México-Canadá 2026, evento encabezado por la Secretaría de Economía y en el que participan más de 240 empresas mexicanas.

El objetivo de la gira es fortalecer inversiones, cadenas de suministro y relaciones comerciales entre ambos países en vísperas de la revisión del T-MEC.

Además de reunirse con empresarios y autoridades canadienses, Ebrard sostuvo encuentros con figuras mexicanas vinculadas al deporte y la comunidad latina en Toronto.

Entre ellas estuvo también el beisbolista mexicano Brandon Valenzuela, catcher de los Toronto Blue Jays, quien incluso le obsequió un jersey personalizado del equipo canadiense.

Campos mantiene vínculo cercano con Canadá

El encuentro también llamó la atención porque Jorge Campos mantiene desde hace años una relación cercana con Canadá.

Diversos medios recordaron que el exfutbolista está casado con la canadiense Marcy Raston y que su hijo Antonio cuenta con nacionalidad mexicana, canadiense y estadounidense.

La aparición conjunta de Campos y Ebrard generó reacciones positivas entre aficionados mexicanos, especialmente por el ambiente mundialista que comienza a crecer rumbo a 2026, torneo en el que México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo.