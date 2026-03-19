Jorge Campos e Iñaki Godoy promocionan juego 1000 del mundial

Ambos intercambiaron artículos representativos lo que incluyó una camiseta de la Selección Mexicana y una playera inspirada en el popular anime

En el marco de la celebración del Partido 1000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, la leyenda del futbol mexicano Jorge Campos extendió una invitación especial para asistir a este encuentro histórico, que se disputará el próximo 20 de junio en el Estadio Monterrey.

El exguardameta aprovechó la ocasión para convocar no solo a los aficionados al futbol, sino también a seguidores de la cultura japonesa, en un esfuerzo por conectar distintas pasiones rumbo al Mundial 2026.

Invitación especial junto a Iñaki Godoy

Como parte de esta iniciativa, Jorge Campos compartió un momento con el actor mexicano Iñaki Godoy, conocido por interpretar a Monkey D. Luffy en la serie One Piece, con quien protagonizó una dinámica que mezcla el futbol con el universo del anime.

Durante el encuentro, ambos intercambiaron artículos representativos lo que incluyó una camiseta de la Selección Mexicana y una playera inspirada en el popular anime, adaptada al estilo característico del exfutbolista.

Futbol y anime se unen rumbo al Mundial

Además, Campos y Godoy armaron un equipo ideal de Fut-5 integrado por personajes de One Piece, en una actividad que busca acercar el futbol a nuevas audiencias a través de elementos de la cultura pop.

Esta colaboración forma parte de una estrategia para ampliar el alcance del torneo, conectando con públicos diversos y reforzando el carácter global del evento.

México se prepara para recibir al mundo

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esta iniciativa también busca destacar a México como un país anfitrión listo para recibir a visitantes de todo el mundo, promoviendo la convivencia entre culturas y la pasión por el deporte.

El partido conmemorativo del 20 de junio marcará un momento significativo dentro de la historia de los mundiales, al tratarse del encuentro número mil en este torneo internaciona que se jugará desde el Estadio Monterrey.