Jordi Cortizo se quiere ir de Rayados siendo campeón

Mucho se especuló en días pasados sobre la posible salida de Jordi Cortizo de los Rayados del Monterrey, colocándolo en el Guadalajara, pero hoy, en El Barrial, habló ante los medios y dejó en claro la situación.

"No, desde un principio he estado muy comprometido, yo estoy muy contento de estar aquí, creo que me he ganado algo que me ha costado mucho trabajo, desde como llegué hasta hoy en día y eso me tiene muy satisfecho".

"Creo que con la gente tengo una buena conexión y sé que eso no siempre es fácil, ¿no? Y bueno, con Chivas sé que es un equipo muy importante muy grande también y muy agradecido, la verdad, es un equipo que sabemos lo que representan aquí en México, pero al final, hoy en día, Monterrey es mi casa, Monterrey es donde quiero irme siendo campeón", expresó el ex de Puebla.

RAYADOS UN GRUPO GANADOR

Por otro lado, el volante ofensivo dijo que el equipo albiazul es un grupo ganador.

"Estamos contentos, estamos adaptándonos a esta nueva etapa, sabemos que somos un grupo ganador, un equipo muy competitivo, y bueno, a seguir buscando la victoria, a seguir sumando lo que quiere el profe para dar lo mejor este fin de semana".

MINIMIZA LA FALLA DE ROJAS

Cortizo también fue cuestionado sobre la falla de su compañero, Johan Rojas, y el seleccionado mexicano no dudó en defender a su compañero.

"El que no intenta no falla, a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando, es normal, es parte de la vida no solo del futbol, y bueno, entender que le tocó hoy a él, mañana a otro y que cuenta con todo nuestro apoyo. Al final hubo mucho más cosas que se pudieron haber hecho mejor, más jugadas, no puede ser el culpable solo uno en un deporte de conjunto, ¿no? Entonces, que lo entienda, que sepa que es cosa de todos, que de vuelta a la página, y que seguramente el sábado va a tener otra oportunidad, y que ahí festeje con nuestra gente".

BERTERAME MERECE ESTAR EN LA SELECCIÓN

Por último, Cortizo se dio el tiempo para expresarse sobre el posible llamado a la selección mexicana de su compañero en Rayados, Germán Berterame.

"A ver, es que con Germán (Berterame), yo no puedo hablar bien, porque es muy amigo mío, yo lo quiero mucho y me encantaría compartir vestidor con él. Creo que si se da, es una grandísima oportunidad, creo que se lo merece, creo que es un gran jugador. Ya tiene tiempo que se dejó atrás esta hipotética de decir, porque no es de aquí, no es de acá, yo creo que ya quedó atrás, creo que va a estar el que mejor esté, y si le toca, pues que sea lo mejor, y si le toca, que mejor que vaya yo a su lado, ¿no?".

Comentarios