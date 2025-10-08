Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Deportes

Jordi Alba se retira del fútbol al final de la temporada en Miami

Por: EFE

07 Octubre 2025, 10:18

Compartir

El exfutbolista del Valencia y del F.C. Barcelona, ganador de numerosos títulos con el club azulgrana anunció su retiro como futbolista profesional

Jordi Alba se retira del fútbol al final de la temporada en Miami

El español Jordi Alba pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS con el Inter Miami a finales de año, según anunció este martes el exfutbolista del Valencia y del F.C. Barcelona, ganador de numerosos títulos con el club azulgrana.

"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el exinternacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto".

Comentarios